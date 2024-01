El Salvador con 16 sin homicidios en lo que va de 2024

Este domingo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió su campaña presidencial republicana en vísperas de las primarias de New Hampshire y dio su total apoyo a Donald Trump, poniendo fin a una candidatura a la Casa Blanca que no cumplió las expectativas de que emergiera como un serio rival para el ex presidente.

En un video publicado en la red social X, DeSantis dijo que después de su segundo lugar la semana pasada en los caucus -asamblea de delegados electorales- del estado de Iowa no podía “pedir” a sus partidarios “que ofrezcan voluntariamente su tiempo y donen sus recursos” sin un “camino claro hacia la victoria”. “En consecuencia, hoy suspendo mi campaña”, agregó.

“Para mí está claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren dar otra oportunidad a Donald Trump”, dijo de Santis, ante de afirmar que respaldaba al expresidente en la carrera a la Casa Blanca.

“Trump es superior al actual titular, Joe Biden. Eso está claro. Firmé un compromiso de apoyo al candidato republicano y lo cumpliré”, dijo.

En declaraciones a Fox News, Trump dijo sentirse “muy honrado” de contar con el respaldo de DeSantis: “Estoy deseando trabajar junto a él para derrotar a Joe Biden, que es el peor y más corrupto presidente de la historia de nuestro país”, declaró el expresidente.

