El Salvador comparte avances en el sistema regulatorio de medicamentos en Austria
La Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) participa en el 69. ° período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND), que se desarrolla del 9 al 13 de marzo en Viena, Austria. Representantes de más de 100 países se han reunido para fortalecer la cooperación internacional y avanzar en soluciones frente al problema mundial de las drogas.
El superintendente Noé García compartió los avances de El Salvador en el fortalecimiento del sistema regulatorio de medicamentos fiscalizados y la modernización de los mecanismos de control con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés).
«Participamos como Superintendencia de Regulación Sanitaria con el propósito de fortalecer la presencia de El Salvador en espacios internacionales de cooperación en materia de regulación y control», dijo García.
Durante la sesión, García destacó la transformación digital del sistema de control y la importancia de la cooperación internacional para garantizar el acceso a medicamentos con fines médicos y científicos, junto con medidas para prevenir su desvío y uso indebido.
En esta misión oficial, también participa Luis Reyes, jefe de la Unidad de Estupefacientes y Productos Controlados; y Sulay Mejía, jefa de la Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales, quienes forman parte del equipo técnico de la SRS y contribuyen al intercambio de experiencias y conocimientos que fortalecen las acciones de regulación frente al problema mundial de las drogas.
«Agradezco el apoyo de la Embajada de El Salvador en Austria y del Embajador Kennedy Obed Reyes Lazo, cuyo acompañamiento fortalece la presencia institucional de nuestro país en estos espacios de coordinación internacional», expresó el funcionario.
Jesse & Joy regresan a El Salvador con «El Despecho Tour»
El dúo mexicano Jesse & Joy regresará a El Salvador el próximo 22 de mayo de 2026 con su gira internacional «El Despecho Tour», espectáculo que se llevará a cabo en el Complejo Cuscatlán, en San Salvador.
Los boletos para el concierto estarán disponibles a través de la plataforma SmartTicket, según informaron los organizadores del evento.
El dúo, integrado por los hermanos Jesse Huerta y Joy Huerta, son uno de los referentes del pop latino contemporáneo y han conquistado al público con temas como «¡Corre!», «Espacio Sideral», «La de la Mala Suerte» y «Te esperé».
A lo largo de su trayectoria musical, los artistas han lanzado cinco álbumes de estudio, además de un disco en vivo y un EP bajo el sello Warner Music Latina. Su carrera también ha estado marcada por exitosas giras internacionales y múltiples reconocimientos.
Entre sus galardones destacan un Grammy Award for Best Latin Pop Album y seis Latin Grammy Awards en diferentes categorías, consolidando su impacto en la música latina.
Con su próxima presentación en el país, Jesse & Joy prometen una velada cargada de romanticismo y emociones, en la que interpretarán sus mejores temas que han acompañado a sus seguidores durante casi dos décadas de carrera.
CAF confirma actualización de instrumentos normativos de Opamss
El Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) confirmó que la Oficina de Planeación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) mantiene actualizados todos sus instrumentos normativos, lo que favorece el desarrollo inmobiliario y la construcción en la zona de mayor concentración urbana del país.
El informe, denominado Anuario de la Vivienda de América Latina y el Caribe 2025, confirma que estos instrumentos son coincidentes con las tendencias de crecimiento habitacional del Gran San Salvador, un aspecto que favorece las proyecciones de las empresas desarrolladoras y le da al sector construcción certeza y predictibilidad para sus proyectos.
«Los instrumentos normativos metropolitanos que la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) se encuentra actualizando y son coincidentes con las tendencias de crecimiento habitacional en tipología, densidad y ubicación», indica el estudio, preparado por el CAF junto con el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo de Estados Unidos.
Asimismo, resalta que dichos instrumentos ayudan a prever herramientas urbanísticas para desarrollos habitacionales sociales y de otras modalidades.
En ese sentido, la Opamss, bajo la dirección ejecutiva de Luis Rodríguez, impulsa políticas que facilitan a todos los sectores relacionados con la construcción y el rubro inmobiliario herramientas para que los proyectos puedan ejecutarse cumpliendo la normativa nacional, reduciendo los trámites y construyendo así al crecimiento económico de El Salvador.
Por otra parte, las estadísticas de la institución destacan que, en el inicio de 2026, la inversión total de la construcción en el país supera los $5,100 millones, con una proyección de ejecución cercana a los $3,000 millones en el curso de los próximos meses. De esta cifra, el sector habitacional concentra un 53 % de los proyectos en desarrollo, seguido del logístico con un 12.9 % y el turístico con un 12.4 %.
El VMT sanciona a cinco conductores por exceso de velocidad
A través del sistema de fotomultas, el Viceministerio de Transporte (VMT) sancionó a cinco conductores por sobrepasar los límites de velocidad establecidos, con lo cual pusieron en peligro sus vidas y las de los demás usuarios viales.
En la autopista a Comalapa fue sancionado el conductor del vehículo placas P 113 D2B circulando a 140 kilómetros por hora. Mientras que en el bulevar Monseñor Romero, el pick up con placas P 71 F83 fue captado a 125 km/h.
De igual manera, en la carretera al Puerto de La Libertad dos vehículos circulaban a 101 km/h y un tercero a 107 km/h. Por lo que, el VMT les aplicó una multa de $150 por circular a una mayor velocidad de la permitida.
En ese sentido, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, afirmó que el exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestros viales.
«Con nuestro sistema de fotomultas seguimos sancionando a quienes ponen en riesgo la vida de los demás», enfatizó el funcionario en la red X.