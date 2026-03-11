Principal
Cultura y turismo salvadoreño conquistan McAllen
Por quinto año consecutivo, El Salvador reafirmó su presencia en el escenario internacional al participar en el Festival MXLAN, un evento de gran relevancia celebrado en el Centro de Convenciones de McAllen, Texas. A través de su representación consular, el país aprovechó este espacio dedicado a la cultura latina para proyectar ante más de 65 mil asistentes el renacimiento de su identidad, sus avances en seguridad y su variada oferta turística, consolidándose como un destino emergente y vibrante en la región.
La delegación salvadoreña puso especial énfasis en mostrar las profundas transformaciones que vive el país, destacando destinos emblemáticos como las olas de Surf City, la calidez de la Ruta de las Flores, la majestuosidad de la Ruta Panorámica y el invaluable legado de sus sitios arqueológicos.
Este escaparate turístico no solo atrajo a emprendedores y autoridades del Valle de Texas, sino que también sirvió como un punto de encuentro y nostalgia para la comunidad salvadoreña radicada en la zona, quienes celebraron la nueva imagen de su tierra natal.
Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la presentación de la Cofradía de las Flores y las Palmas de Panchimalco. Esta expresión cultural cobró un valor especial en el festival, ya que recientemente fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
El cónsul general de El Salvador en McAllen, Benjamín Galán, expresó con entusiasmo que el sentimiento de orgullo nacional es hoy más fuerte que nunca.
«Hoy más que antes, nos llenamos de orgullo al decir somos salvadoreños, y estamos emocionados de formar parte de ese crisol de tradiciones, costumbres y expresiones culturales, mostrando al mundo un país lleno de bellezas naturales y sobre todo en un ambiente seguro para toda la familia», manifestó el cónsul.
Jetset
Jesse & Joy regresan a El Salvador con «El Despecho Tour»
El dúo mexicano Jesse & Joy regresará a El Salvador el próximo 22 de mayo de 2026 con su gira internacional «El Despecho Tour», espectáculo que se llevará a cabo en el Complejo Cuscatlán, en San Salvador.
Los boletos para el concierto estarán disponibles a través de la plataforma SmartTicket, según informaron los organizadores del evento.
El dúo, integrado por los hermanos Jesse Huerta y Joy Huerta, son uno de los referentes del pop latino contemporáneo y han conquistado al público con temas como «¡Corre!», «Espacio Sideral», «La de la Mala Suerte» y «Te esperé».
A lo largo de su trayectoria musical, los artistas han lanzado cinco álbumes de estudio, además de un disco en vivo y un EP bajo el sello Warner Music Latina. Su carrera también ha estado marcada por exitosas giras internacionales y múltiples reconocimientos.
Entre sus galardones destacan un Grammy Award for Best Latin Pop Album y seis Latin Grammy Awards en diferentes categorías, consolidando su impacto en la música latina.
Con su próxima presentación en el país, Jesse & Joy prometen una velada cargada de romanticismo y emociones, en la que interpretarán sus mejores temas que han acompañado a sus seguidores durante casi dos décadas de carrera.
Principal
CAF confirma actualización de instrumentos normativos de Opamss
El Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) confirmó que la Oficina de Planeación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) mantiene actualizados todos sus instrumentos normativos, lo que favorece el desarrollo inmobiliario y la construcción en la zona de mayor concentración urbana del país.
El informe, denominado Anuario de la Vivienda de América Latina y el Caribe 2025, confirma que estos instrumentos son coincidentes con las tendencias de crecimiento habitacional del Gran San Salvador, un aspecto que favorece las proyecciones de las empresas desarrolladoras y le da al sector construcción certeza y predictibilidad para sus proyectos.
«Los instrumentos normativos metropolitanos que la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) se encuentra actualizando y son coincidentes con las tendencias de crecimiento habitacional en tipología, densidad y ubicación», indica el estudio, preparado por el CAF junto con el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo de Estados Unidos.
Asimismo, resalta que dichos instrumentos ayudan a prever herramientas urbanísticas para desarrollos habitacionales sociales y de otras modalidades.
En ese sentido, la Opamss, bajo la dirección ejecutiva de Luis Rodríguez, impulsa políticas que facilitan a todos los sectores relacionados con la construcción y el rubro inmobiliario herramientas para que los proyectos puedan ejecutarse cumpliendo la normativa nacional, reduciendo los trámites y construyendo así al crecimiento económico de El Salvador.
Por otra parte, las estadísticas de la institución destacan que, en el inicio de 2026, la inversión total de la construcción en el país supera los $5,100 millones, con una proyección de ejecución cercana a los $3,000 millones en el curso de los próximos meses. De esta cifra, el sector habitacional concentra un 53 % de los proyectos en desarrollo, seguido del logístico con un 12.9 % y el turístico con un 12.4 %.
Principal
El VMT sanciona a cinco conductores por exceso de velocidad
A través del sistema de fotomultas, el Viceministerio de Transporte (VMT) sancionó a cinco conductores por sobrepasar los límites de velocidad establecidos, con lo cual pusieron en peligro sus vidas y las de los demás usuarios viales.
En la autopista a Comalapa fue sancionado el conductor del vehículo placas P 113 D2B circulando a 140 kilómetros por hora. Mientras que en el bulevar Monseñor Romero, el pick up con placas P 71 F83 fue captado a 125 km/h.
De igual manera, en la carretera al Puerto de La Libertad dos vehículos circulaban a 101 km/h y un tercero a 107 km/h. Por lo que, el VMT les aplicó una multa de $150 por circular a una mayor velocidad de la permitida.
En ese sentido, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, afirmó que el exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestros viales.
«Con nuestro sistema de fotomultas seguimos sancionando a quienes ponen en riesgo la vida de los demás», enfatizó el funcionario en la red X.