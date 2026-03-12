Principal
El Consejo Industrial posiciona a El Salvador como un socio competitivo regional
El Consejo Industrial de El Salvador lanzó ayer la campaña «Renacemos como industria, renacemos como país», una iniciativa que busca destacar el papel estratégico del sector como motor del desarrollo económico, la generación de empleo y la construcción de una nueva etapa de crecimiento nacional.
La apuesta de la entidad es posicionar al país como un polo industrial regional, capaz de atraer inversión local y extranjera, generar empleos de calidad, fortalecer las exportaciones y contribuir a reducir las brechas económicas y territoriales, destacó Jorge Arriaza, coordinador del Consejo Industrial de El Salvador y presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).
En el evento participaron funcionarios y empresarios del sector, entre otras personalidades.
En su participación, Arriaza destacó que el sector industrial ha mostrado una importante resiliencia y ha continuado produciendo, innovando y generando empleo a pesar de las adversidades internacionales.
Según el alto dirigente industrial, El Salvador está en un renacimiento completo. «El Salvador ha cambiado frente al mundo, es un ejemplo en el mundo y en la región», aseguró.
«La industria salvadoreña ha demostrado una enorme capacidad de resiliencia. Incluso en momentos complejos para la economía global, nuestras empresas han continuado produciendo, innovando y generando empleo. Hoy estamos ante una nueva oportunidad para impulsar el crecimiento productivo del país», señaló Arriaza.
En detalle, la iniciativa se promueve a través de 26 sectores industriales, comprometidos a impulsar acciones orientadas a fortalecer el tejido productivo empresarial y consolidar a la industria como un pilar clave del desarrollo económico y social de El Salvador.
Añadió que la industria representa uno de los sectores más relevantes de la economía salvadoreña y que al tercer trimestre de 2025 el sector registró un producto interno bruto (PIB) de $3,252.4 millones, equivalente al 12 % del PIB nacional. «Esto refleja su alto nivel de encadenamiento productivo y su importancia para la actividad económica de El Salvador», remarcó.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, destacó que cuando alguien piensa en El Salvador ya no piensa en la guerra, en las pandillas, sino en sus playas y en el presidente Nayib Bukele que es un líder muy admirado. «El avance ha sido rapidísimo, significativo y enorme», comentó.
Por su parte, Rodrigo Tona, CEO de Grupo Ternova, destacó que es importante el trabajo articulado entre el Gobierno, el sector privado y la academia para impulsar el crecimiento económico de El Salvador.
En el evento trascendió que la industria manufacturera desempeña un papel fundamental en el comercio exterior salvadoreño. Durante 2025, las exportaciones del rubro alcanzaron los $6,169.9 millones, que representaron el 96 % del comercio total de bienes del país en el exterior, una evidencia de su aporte al dinamismo económico y a la inserción de El Salvador en los mercados internacionales.
En materia de empleo, la industria constituye un pilar clave para la economía nacional. Hasta junio de 2025, la industria manufacturera generó más de 238,000 puestos de trabajo, equivalente al 23 % del empleo formal.
Principal
Cabecilla pandillero es condenado a 14 años de prisión
Una pena de 14 años de cárcel recibió Vicente Antonio Tobías Alberto, alias Demon, cabecilla de la pandilla 18. La condena fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Tobías Alberto fue procesado por agrupaciones ilícitas. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, el criminal ostentaba el rango de palabrero de la cancha Tynis Locos Revolucionarios, de la pandilla 18 y delinquía en los distritos de El Paisnal y Aguilares y alrededores, todos del municipio de San Salvador Norte junto a otros delincuentes.
Junto a Tobías fueron procesados otros seis miembros de la pandilla -todos ausentes- quienes recibieron una condena de cinco años de cárcel, debido a su rango de homeboys.
«Las investigaciones, iniciadas en 2016, determinaron que los sujetos amedrentaban a estudiantes de la zona para impedirles asistir a los centros escolares. Asimismo, mantenían bajo amenaza a empleados de un ingenio local, a quienes intimidaban para forzar el pago de extorsiones por parte de sus patronos», detalló el ministerio público.
Internacionales
Tiroteo en universidad de EE. UU. deja dos heridos y el atacante muerto
Dos personas resultaron heridas el jueves en un tiroteo en una universidad del estado de Virginia, sur de Estados Unidos, en el que murió el atacante, según informó la institución.
La Universidad Old Dominion afirmó en un comunicado que un hombre armado abrió fuego en un edificio en el campus en Norfolk, momento en el que hirió a dos personas. Las víctimas fueron trasladadas al hospital.
La institución indicó que la policía y personal de emergencia «respondieron de inmediato» y «el atacante falleció».
Las clases fueron suspendidas por el resto del día.
Los tiroteos escolares son frecuentes en Estados Unidos, donde el número de armas supera al de personas y las regulaciones incluso para comprar rifles de estilo militar son laxas.
Internacionales
El petróleo roza los $100 por la guerra en Oriente Medio
El precio del petróleo opera este jueves cerca de los 100 dólares por barril y los mercados siguen incrementando sus pérdidas en la decimotercera jornada de guerra en Oriente Medio, marcada por nuevos ataques contra objetivos energéticos en el Golfo.
Hacia las 13H50 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte subía un 8,6% hasta los $99,89, tras haberse disparado a más de 100 USD durante la sesión en Asia.
Su equivalente estadounidense, el WTI, ganaba un 8,57% hasta los $94,73.
Los precios del petróleo siguen al alza pese al anuncio, el miércoles, de los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre ellos Estados Unidos, de liberar en el mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, una cifra récord, para calmar la inquietud por la falta de suministro.
«En el lenguaje de los parqués, la liberación de reservas por parte de la AIE equivale a apuntar con una manguera de jardín hacia el incendio de una refinería», apunta Stephen Innes, gestor de SPI AM.
«El mercado cede brevemente y luego vuelve de inmediato a la valoración del verdadero problema», asegura el analista.
Irán lanzó este jueves una nueva oleada de ataques contra infraestructuras petroleras de los países del Golfo, tras haber atacado la víspera a dos petroleros.
Además, el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, pidió este jueves que se mantenga cerrado el estrecho de Ormuz durante su primera intervención pública.
En este contexto, las bolsas están bajo presión. En Wall Street, en las primeras operaciones tras la apertura, el Nasdaq perdía un 0,80%, el S&P 500 cedía un 0,80% y el Dow Jones un 1,25%.
En Europa, hacia las 13H40 GMT, la Bolsa de París perdía un 0,58%, Fráncfort un 0,40%, Londres retrocedía un 0,45% y Milán un 1,02%.
La guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ha tomado una dimensión regional, y amenaza el suministro mundial de petróleo al perturbar el tráfico en el estrecho de Ormuz, un punto de paso estratégico de crudo y gas.
Según la AIE, los países del Golfo han reducido su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios por el bloqueo de Ormuz, «la mayor perturbación» de suministro de la historia, indicó este jueves la agencia con sede en París.