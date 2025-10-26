El aroma del café salvadoreño conquista la final del Coffee Cocktail Challenge 2025 en Chalatenango

La pasión por el café y la mixología se fusionan este día en el majestuoso Hotel EntrePinos, Chalatenango, con la gran final de la segunda edición del Coffee Cocktail Challenge 2025, una competencia que reúne a los mejores bartenders y baristas de todo El Salvador.

Con más de 16 participantes de distintos puntos del país, el evento busca coronar al mejor creador de cócteles con base de café 100% salvadoreño, producido en las fértiles tierras de La Palma, Chalatenango.

El aroma del grano nacional será el protagonista de una jornada cargada de innovación, sabor y talento local.

Ricardo Reyes, miembro del jurado calificador, destacó que esta competencia no solo impulsa el turismo, sino que también dinamiza la economía regional: “El café que se usa es cosechado en La Palma, y eso genera movimiento económico desde el productor hasta el consumidor final”.

El Coffee Cocktail Challenge se ha convertido en una plataforma de impulso para el talento joven y profesional del país, promoviendo la cultura del café salvadoreño y la creatividad en la coctelería moderna.

El evento cuenta con el apoyo de marcas nacionales, productores, emprendedores del rubro gastronómico y entidades turísticas que apuestan por consolidar a Chalatenango como un destino de experiencias únicas, donde el aroma del café se mezcla con la hospitalidad de su gente.

