Internacionales
EE. UU. congela el procesamiento de visas para 75 países, entre ellos Guatemala y Nicaragua
Estados Unidos anunció el miércoles que suspenderá la tramitación de visados a solicitantes de 75 nacionalidades, una medida más del gobierno de Donald Trump para frenar la entrada de migrantes en el país.
«Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán», publicó la secretaria de prensa Karoline Leavitt en X.
La medida comenzará a regir el 21 de enero y tendrá duración indefinida, según informó la cadena Fox News.
De acuerdo con un memorando interno del Departamento de Estado al que tuvo acceso Fox News Digital, los funcionarios consulares fueron instruidos a rechazar solicitudes de visa bajo la legislación vigente mientras el organismo revisa en profundidad los procedimientos de selección y verificación. El objetivo oficial es reforzar los criterios para impedir el ingreso de extranjeros que eventualmente dependan de asistencia estatal.
La lista de países afectados incluye, además de varias naciones de América Latina y el Caribe, a Afganistán, Rusia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Somalia y Yemen, entre otros. Según la cadena estadounidense, las excepciones a la suspensión serán «muy limitadas» y solo se permitirán una vez que los solicitantes superen la evaluación vinculada a la condición de carga pública.
Otros países del continente americano que sufren esta suspensión son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.
La decisión se apoya en una interpretación estricta de la llamada cláusula de «carga pública» de la ley migratoria estadounidense. Un cable enviado en noviembre de 2025 a consulados de todo el mundo ya había anticipado el giro: ordenaba aplicar reglas más severas para evaluar a los solicitantes, teniendo en cuenta factores como edad, estado de salud, dominio del inglés, situación financiera, antecedentes de asistencia social e incluso la posible necesidad de atención médica prolongada.
Según Fox News, el nuevo enfoque permitiría negar visas a personas mayores u obesas, así como a quienes hayan recibido en el pasado ayudas económicas del Estado o hayan sido internadas.
«El Departamento de Estado utilizará su autoridad histórica para declarar inadmisibles a potenciales inmigrantes que puedan convertirse en una carga para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense», afirmó el vocero del organismo, Tommy Pigott, en un comunicado citado por la cadena. «La inmigración desde estos 75 países quedará en pausa mientras se revisan los procedimientos para evitar el ingreso de extranjeros que dependan del sistema de bienestar», agregó.
El endurecimiento se produce en un contexto de refuerzo general de la política migratoria del segundo mandato de Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca, el gobierno estadounidense revocó más de 100.000 visas, una cifra récord, según datos oficiales. En paralelo, se ampliaron los controles, incluida la revisión de publicaciones en redes sociales de los solicitantes.
La cláusula de «carga pública» existe desde hace décadas, pero su aplicación varió según las administraciones. En 2019, durante su primer mandato, Trump amplió de manera significativa su alcance para incluir una gama más amplia de beneficios sociales, una medida que fue parcialmente bloqueada por los tribunales y luego revertida bajo el gobierno de Joe Biden. En 2022, la administración demócrata había limitado el criterio principalmente a ayudas en efectivo y cuidados institucionales de largo plazo, excluyendo programas como cupones de alimentos, Medicaid o asistencia para vivienda.
Con esta nueva pausa, la administración Trump vuelve a una interpretación más dura de la norma, en una señal clara de que la política migratoria será uno de los ejes centrales de su agenda en este nuevo período.
A continuación, la lista completa de las 75 naciones con suspensión de visas: Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.
Internacionales
La UE autoriza a Ucrania a destinar 60.000 millones de euros de un préstamo a gasto militar
Además se dará prioridad a los países europeos para suministrar el armamento necesario a Ucrania durante ese período, en el marco de esta financiación decidida en diciembre, añadió.
«Con 60.000 millones de euros de ayuda militar, Ucrania puede resistir frente a Rusia y, al mismo tiempo, integrarse más estrechamente en la base industrial de defensa europea», aseguró el dirigente alemán.
Si las industrias europeas no están en condiciones de responder a una demanda específica de Ucrania, será posible, «en determinadas ocasiones», adquirir ese armamento fuera de Europa, prosiguió Von der Leyen.
Explicó que estas sumas deben tener «un retorno de la inversión creando empleo y fomentando la investigación y el desarrollo que necesitamos. Para nosotros, se trata de mucho dinero. Son millas y millas de millones que se invierten».
Varios países de la UE insistieron en que estos fondos se destinan prioritariamente a la industria europea de defensa, condición cuestionada por Kiev u otros países europeos, preocupados por la eficacia en un momento en que Estados Unidos cubre una gran parte de las necesidades militares de Ucrania.
Esta preferencia europea es lo suficientemente flexible como para no excluir la financiación de compras de equipos a Estados Unidos, el único que por el momento puede responder a determinadas demandas del ejército ucraniano, especialmente en materia de defensa antiaérea, asegurando un responsable europeo bajo condición de anonimato.
Los 30.000 millones restantes de los 90.000 millones del préstamo europeo serán utilizados por Kiev para sus necesidades presupuestarias, bajo condiciones de reformas vinculadas al refuerzo del Estado de derecho oa la lucha contra la corrupción, precisó la Comisión Europea.
Los dirigentes de la UE decidieron en diciembre conceder un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para financiar su presupuesto y su ejército este año y el próximo.
Los primeros diseños deben tener lugar a partir de abril, según Von der Leyen.
Internacionales
El caso de tres bebés abandonados en Londres y ocho años de investigación
Entre 2017 y 2024, tres recién nacidos, que resultaron ser hermanos, fueron abandonados en parques de Londres. Tras años de investigación, el misterio sigue sin resolverse y la policía parece cerca de rendirse.
Los recién nacidos fueron encontrados por viandantes en septiembre de 2017, enero de 2019 y enero de 2024, en parques cercanos a East Ham, en la periferia este de Londres, barrios con población étnicamente diversa, en los que se mezclan elegantes casas victorianas y viviendas sociales.
La pequeña Elsa, como la llamó el personal del hospital que la acogió, fue encontrada el 18 de enero de 2024, menos de una hora después de su nacimiento, por un hombre que paseaba a su perro.
Roman fue encontrada el 31 de enero de 2019, en otro parque situado a menos de dos kilómetros de distancia.
Envuelta en una manta, antes de una nevada, sus llantos llamaron la atención de los transeúntes.
Harry, el primer bebé, fue descubierto el 17 de septiembre de 2017, a un kilómetro del lugar donde se encontró a Roman.
La investigación comenzó en 2017 y se intensificó tras el hallazgo del tercer bebé.
Pero la policía de Londres considera que ha agotado «todas las pistas».
– ¿Un cuarto bebé? –
Las fuerzas del orden tocaron las puertas de 400 hogares, revisaron cientos de horas de imágenes de videovigilancia y ofrecieron una recompensa de 20.000 libras (casi 27.000 dólares), sin resultados.
El hallazgo principal se produjo en junio de 2025, cuando las pruebas de ADN confirmaron que los tres bebés eran hermanos.
El investigador a cargo del caso, Jamie Humm, declaró temer que pronto se descubra un cuarto bebé.
El caso genera preocupación por el destino de la madre.
«Como madre, me pregunto cómo alguien puede abandonar a su hijo», comentó a la AFP Charlotte Mallett, residente de East Ham, recordando el frío que hacía el día que la televisión local informó del hallazgo de Roman. El abandono puede ser el resultado de una «situación forzada» y «sin otra salida posible», añade.
Para Kevin Browne, un experto en psicología, que ha trabajado en casos de abandono infantil, la madre podría ser una migrante que, en un clima de hostilidad y expulsiones crecientes, prefiere evitar cualquier contacto con las autoridades.
El hecho de que diera a luz en secreto, arriesgando su vida y la de sus bebés, podría indicar que estaba «aterrada», añadió Brown a la AFP.
«Una niña maravillosa»
En este caso, tan «extraño» como «complejo», «al imaginar las circunstancias que podrían haber colocado a la madre en tal situación, uno se da cuenta de que quizá ella también está en peligro», subraya Lorraine Sherr, psicóloga y experta en salud mental del University College de Londres.
El abandono de bebés se ha vuelto tan raro que el gobierno británico ya no recopila estadísticas. Los últimos datos registran ocho recién nacidos abandonados entre 2008 y 2018 en Inglaterra y Gales, según la jueza a cargo del caso de la pequeña Elsa.
En algunos países, como Francia, una mujer puede dar a luz de forma anónima y entregar inmediatamente a su bebé en adopción.
Esa posibilidad no existe en Reino Unido, que tampoco cuenta con «cajas para bebés», a diferencia de algunos estados de Estados Unidos, que facilitan un abandono anónimo.
Harry y Roman, que hoy tienen ocho y seis años, han sido adoptados.
Por su parte, Elsa, que tiene casi dos años, se encuentra en una familia de acogida que recientemente inició un procedimiento de adopción.
Es «una niña maravillosa, rebosante de risas y entusiasmo», según la jueza de asuntos familiares Carol Atkinson, que sigue el proceso.
Las autoridades esperan que los tres niños mantengan vínculos entre ellos al crecer.
Pero probablemente nunca sabrán de sus padres. «Conservarán ese sufrimiento afectivo toda su vida», subraya el experto Kevin Browne.
Internacionales
«Es injusto»: los turistas extraeuropeos frente al alza de precios del Louvre
«Es injusto», dice una turista uruguaya sobre el aumento de 4 5% de las tarifas para los visitantes de fuera de Europa, en vigor desde este miércoles, para acceder al Louvre en París, el museo más visitado del mundo.
Con esta medida, que tiene pocos equivalentes en el resto del continente, los turistas procedentes de fuera del Espacio Económico Europeo (Unión Europea + Islandia, Liechtenstein y Noruega) pagan 32 euros (37 dólares) para recorrer los 73.000 m² del museo parisino, es decir, 10 euros (11,6 dólares) más que el precio de los visitantes europeos.
Otros conocidos monumentos de la capital francesa, como la Santa Capilla o la Conciergerie, también tienen desde esta semana tarifas diferentes según la procedencia del visitante.
«Es injusto para los que venimos sobre todo de más lejos, porque estás favoreciendo a alguien que justamente ya está acá (…) y es mucho más barato que para nosotros que venimos de más de 10.000 kilómetros», se queja Pamela González, de Uruguay, a punto de entrar en el Louvre con su hijo adolescente.
«Para nosotros es muy caro el pasaje, es cara la estadía por la diferencia cambiaria y encima a nosotros nos pesás con un 50 % más de costos», añade. «En otros países no sucede, no nos ha pasado en ningún lado».
Otros turistas critican esta diferencia de precios para los visitantes procedentes de países con menos recursos.
«Si viajo a India, la gente de India paga menos que las personas de fuera, eso es justo, porque tiene menos dinero», dice la brasileña Marcia Branco. «Pero estoy en París y se supone que es un país rico. Yo vengo de un país menos rico, así que me parece injusto tener que pagar mucho más».
Para otros visitantes, en cambio, las nuevas tarifas son «aceptables».
«Es el mismo precio que muchas cosas en Italia, muchas cosas en Malta (…) de esta magnitud», dice el australiano Kevin Flynn, en viaje por Francia con su mujer Sonia.
El gobierno francés justificó el aumento de los precios por motivos financieros. Según el Ministerio de Cultura, con las nuevas tarifas se espera recaudar entre 20 y 30 millones de euros anuales adicionales, que podrán destinarse al colosal proyecto de renovación del Louvre, que el año pasado recibió nueve millones de visitantes y cuyas viejas instalaciones necesitan «modernizarse».
Aunque la tarifa puede ser similar a la de otros museos, el imponer tarifas diferentes según el país de procedencia no tiene muchos equivalentes en Europa o en Estados Unidos.
En el British Museum de Londres, donde la entrada es gratuita, en el Rijksmuseum de Ámsterdam, en el Prado de Madrid o en la Alte Nationalgalerie de Berlín, los visitantes reciben el mismo trato sea cual su lugar de residencia.
Entre las excepciones, figuran las ventajas que se ofrecen a los habitantes locales para acceder a ciertos monumentos, como en el Met de Nueva York donde los residentes de ese estado establecen ellos mismos el precio de la entrada, o el acceso gratuito al Palacio Ducal de Venecia para los vecinos de la architurística ciudad italiana.
El Louvre además se encuentra desde octubre en el ojo del huracán tras el espectacular robo de joyas valoradas en más de 100 millones de dólares.
Y desde mediados de diciembre, el personal del establecimiento protesta por sus condiciones de trabajo y ha convocado una serie de huelgas que obligaron al famoso museo a cerrar total o parcialmente.
El lunes el establecimiento tuvo que cerrar sus puertas y este jueves los trabajadores decidirán en reunión asamblearia si vuelven a convocar un paro.
Para los sindicatos del Louvre, la medida de imponer varios precios según el país de origen es «ofensiva a nivel filosófico, social y en el plano humano», y forma parte de las críticas que alimentan su movilización.