Nacionales -deportes
Fesfut actualiza temas de interés sobre el fútbol nacional
Este miércoles, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Yamil Bukele, habló con medios de comunicación para tratar diferentes temas de interés sobre el fútbol nacional en sus distintas categorías y todo lo relacionado con la liga mayor de fútbol.
Bukele se refirió a los procesos de visorias que realizan en Estados Unidos, donde trabajan para formalizar las sub-federaciones en dicho país, tanto personal administrativo como equipo técnico liderada por el profesor Hugo Pérez.
En las visorias dijo que han registrado alrededor de 300 jóvenes que aspiran a formar parte de la sub-20 y 700 que buscan un hueco para la sub-17. De esta cantidad de jóvenes se hace un corte y etapas de filtros donde quedan alrededor de 80, de los cuales se valida si aplican para una convocatoria de preselección.
El proceso cumple las etapas de visoria, clasificación de visorias y luego alrededor de 15 a 20 jugadores son seleccionados para la visoria que se realiza en El Salvador, es decir, la concentración para una preselección. Bukele aseguró que buscan abrir visorias de futbolistas no solo en EE. UU., sino también en Canadá y Europa, iniciando por Italia.
Sobre las selecciones mayores, ratificaron al DT Eric Acuña al mando de la selección femenina sub-20, explicando la importancia de dar continuidad a los procesos, donde el vinculo con las selecciones mayores sea más estrecho con las categorías sub-20.
Explicó que ya se reunió con el profe Acuña para conocer su plan de trabajo de todo el año, y en los próximos días lo hará con el comité directivo de fútbol sala, el técnico de la Selecta de playa, Rudis Gallo, y con los profesores Eduardo Lara, Mauricio Cienfuegos y Hugo Pérez. Además, con dirigentes de la segunda y tercera división de fútbol del país
La selección femenina tendrá una fecha FIFA en El Salvador el próximo 1 de marzo contra Barbados, y se realizará en el Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla. También tendrán dos partidos amistosos contra Perú durante la fecha FIFA de marzo, es decir, uno oficial por eliminatorias contra Barbados, y dos partidos amistosos en suelo sudamericano.
Sobre la Primera División de Fútbol Profesional Salvadoreño, mencionó que harán esfuerzos para que la liga sea más atractiva y competitiva, y por eso, están pensando premiar en la etapa regular con un campeonato (un trofeo y fondo económico) al líder del torneo regular, como una previa a la fase de eliminación de la competición. Habría dos campeones en un solo torneo, por ejemplo, uno como campeón de copa durante la fase regular, y otro como campeón del torneo, superando las fases de eliminación y ganando la gran final.
También se refirió a posibles modificaciones a futuro en el formato, para que los punteros de tabla tengan mejores ventajas deportivas con respecto a los que clasifican en los últimos lugares, y así evitar que fácilmente el octavo lugar pueda eliminar al primero.
La Copa Presidente se prevé que arranque el 10 de febrero, con la presencia de 6 equipos de segunda división y 6 de tercera, más los 12 de primera división. El sorteo será el 21 de enero de forma virtual.
El presidente de la Fesfut también reveló que, esta tarde, lanzarán un concurso abierto para que las personas participen en la elaboración de un nuevo logo de la federación de fútbol y de la selección. Habrá dos premios económicos de $2,000 a quienes diseñen el logo ganador tanto de federación como de selección. Además, aclaró que no se podrá usar la IA para el diseño de los logos.
Nacionales -deportes
Ultramaratonistas correrán más de 160 kilómetros en las montañas de Chalatenango
Este 6, 7 y 8 de febrero, atletas nacionales y extranjeros correrán hasta 160 kilómetros en las montañas de los distritos de La Palma, San Ignacio, Cítala y San Fernando, Chalatenango, El Salvador, como parte de la Ultra Maratón El Salvador (ULTRAES), organizada por Corriendo por la Vida.
La séptima edición de la carrera tendrá distancias de 2K, 5K, 12K, 25K, Ultra Distancias 50K, 80K, 105K y 100 Millas, en donde los participantes recorrerán diferentes tipos de terrenos, con climas variables, zonas donde la naturaleza ofrece toda su belleza, por lo que es obligación del atleta cuidarla y respetarla.
La competencia, en la que corren hasta 100 millas, la hace única a escala centroamericana, debido a que ningún otro país en la región tiene esa larga distancia. Además, brinda puntos ITRA y puntos para la UTMB.
En el caso de los puntos ITRA son una manera de clasificar las carreras con base a una serie de criterios objetivos, como su desnivel, el número de vueltas a un circuito, o lógicamente, su distancia, que intentan valorar la dificultad de esta.
«La Ultra Maratón El Salvador es la carrera de montaña más completa y de proyección internacional del país. Nació en 2018 como una opción para correr largas distancias, teniendo como epicentros los municipios de La Palma y San Ignacio», detalla el organizador, Elizar Rivas.
A lo largo de su historia, UltraEs ha tenido participación de los mejores corredores nacionales de Centroamérica, así como de atletas de diversas partes del mundo, incluyendo Europa, Asia y América del Norte, quienes en 2026 vienen a cumplir sus metas en este desafío.
Rivas indica que la competencia se realiza en dos de las cumbres más altas de El Salvador: el Cerro Miramundo y el Pital, que con 2,730 metros sobre el nivel del mar es la cumbre más elevada del país. Además, los participantes pasan por lugares icónicos como la Peña de Cayaguanca, la famosa Piedra Rajada y el mítico Cerro de Chuntrum.
Los interesados pueden visitar https://ultramaratonelsalvador.com.sv/ para mayores detalles de las inscripciones y sus respectivos precios.
Mejoras en seguridad han impulsado el evento
Rivas menciona que la situación de inseguridad por la que atravesó el salvador en años anteriores complicaba la participación de los atletas, tanto nacionales como extranjeros, sin embargo, eso cambió con la puesta en marcha de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele.
«Hoy más que nunca es mucho más seguro, entonces todo eso ha ayudado. El tema de seguridad y otras políticas creo que han ayudado a que el país sea más atractivo, eso también nos beneficia a todos los rubros que tienen que ver con turismo y el “trailrrunning”. La organización de eventos está muy ligadas al tema turismo y eso creo que es un gran beneficio para nosotros como país», enfatizó.
Nacionales -deportes
Al balón: viralizan brutal agresión en el fútbol aficionado de El Salvador
Usuarios de redes sociales viralizaron una brutal agresión ocurrida en un partido de un torneo aficionado.
En el video se aprecia que un futbolista se queja de haber recibido un fuerte golpe en el rostro, sin que aparentemente se haya marcado la incorrección del rival.
En un segundo instante se aprecia que se acerca un futbolista rival a pedirle disculpas, probablemente porque era quien lo golpeó.
Lejos de aceptar la disculpa, el primer futbolista lanzó un puñetazo que impactó con el rostro del rival que cayó inmediatamente al engramillado.
Tras la nueva agresión el juez central se dirigió hacia los protagonistas y les mostró la tarjeta roja a ambos.
Nacionales -deportes
Yamil Bukele deja la Fesabal
El presidente del comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, expuso que oficialmente ha dejado la presidencia de la Federación Salvadoreña de Baloncesto. Su renuncia se hizo efectiva el 12 de diciembre, y desde entonces ya no tiene la toma de decisiones en el ente rector del deporte de la cesta y la pelota.
Bukele mencionó que su renuncia obedece al cumplimiento de la normativa del fútbol nacional, que le impide ostentar dos cargos federativos. Fue presidente de la Fesabal desde el año 2013, y en su carta de despedida expuso algunos de los logros que se obtuvieron.
Entre los logros más destacados están la creación de la Liga Mayor de Baloncesto y la Liga Mayor de Baloncesto Femenino, que al día de hoy han potenciado el talento de muchos atletas, inclusive nutriendo a las selecciones nacionales de básquetbol salvadoreñas. Estas ligas permitieron la descentralización del baloncesto en San Salvador, llevando las acciones a más municipios y departamentos donde se constituyeron equipos profesionales.
También trabajó por la creación de la Liga de Desarrollo, y el renacimiento del baloncesto juvenil, dos modalidades que han fortalecido el talento base para futuras generaciones.
También, desde 2022, se ha desarrollado el Tour Nacional de Baloncesto 3×3, una categoría novedosa que ha tenido buena aceptación entre los amantes de este deporte. Se probó como deporte de exhibición en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.
Otro de los logros ha sido la venida de torneos internacionales de baloncesto a El Salvador, con equipos y selecciones de gran nivel que han brindado espectáculos para la afición salvadoreña.