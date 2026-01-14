Fesfut actualiza temas de interés sobre el fútbol nacional

Este 6, 7 y 8 de febrero, atletas nacionales y extranjeros correrán hasta 160 kilómetros en las montañas de los distritos de La Palma, San Ignacio, Cítala y San Fernando, Chalatenango, El Salvador, como parte de la Ultra Maratón El Salvador (ULTRAES), organizada por Corriendo por la Vida.

La séptima edición de la carrera tendrá distancias de 2K, 5K, 12K, 25K, Ultra Distancias 50K, 80K, 105K y 100 Millas, en donde los participantes recorrerán diferentes tipos de terrenos, con climas variables, zonas donde la naturaleza ofrece toda su belleza, por lo que es obligación del atleta cuidarla y respetarla.

La competencia, en la que corren hasta 100 millas, la hace única a escala centroamericana, debido a que ningún otro país en la región tiene esa larga distancia. Además, brinda puntos ITRA y puntos para la UTMB.

En el caso de los puntos ITRA son una manera de clasificar las carreras con base a una serie de criterios objetivos, como su desnivel, el número de vueltas a un circuito, o lógicamente, su distancia, que intentan valorar la dificultad de esta.

«La Ultra Maratón El Salvador es la carrera de montaña más completa y de proyección internacional del país. Nació en 2018 como una opción para correr largas distancias, teniendo como epicentros los municipios de La Palma y San Ignacio», detalla el organizador, Elizar Rivas.

A lo largo de su historia, UltraEs ha tenido participación de los mejores corredores nacionales de Centroamérica, así como de atletas de diversas partes del mundo, incluyendo Europa, Asia y América del Norte, quienes en 2026 vienen a cumplir sus metas en este desafío.

Rivas indica que la competencia se realiza en dos de las cumbres más altas de El Salvador: el Cerro Miramundo y el Pital, que con 2,730 metros sobre el nivel del mar es la cumbre más elevada del país. Además, los participantes pasan por lugares icónicos como la Peña de Cayaguanca, la famosa Piedra Rajada y el mítico Cerro de Chuntrum.

Los interesados pueden visitar https://ultramaratonelsalvador.com.sv/ para mayores detalles de las inscripciones y sus respectivos precios.

Mejoras en seguridad han impulsado el evento

Rivas menciona que la situación de inseguridad por la que atravesó el salvador en años anteriores complicaba la participación de los atletas, tanto nacionales como extranjeros, sin embargo, eso cambió con la puesta en marcha de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele.

«Hoy más que nunca es mucho más seguro, entonces todo eso ha ayudado. El tema de seguridad y otras políticas creo que han ayudado a que el país sea más atractivo, eso también nos beneficia a todos los rubros que tienen que ver con turismo y el “trailrrunning”. La organización de eventos está muy ligadas al tema turismo y eso creo que es un gran beneficio para nosotros como país», enfatizó.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...