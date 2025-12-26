Internacionales
Dos policías son embestidos mientras cubrían un accidente de tránsito
Son imágenes impactantes, las cámaras de seguridad de Brasil captaron el momento exacto en que dos policías son embestidos por un conductor.
Los policías de Santa Catarina fueron atropellados mientras atendían un accidente de tránsito ocurrido minutos antes.
Los agentes llegaron para inspeccionar la causa del accidente, pero en un instante aparece el vehículo y se observa que se desliza debido a lo liso de la carretera por las lluvias.
El impacto fue inmediato y se observa a los agentes salir volando por el aire tras ser golpeados por el vehículo.
Según la información de las autoridades, uno de los policías lesionado sufrió una fractura expuesta en el brazo y el otro compañero, una fractura en la pierna.
Internacionales
Ocho fallecidos y 19 heridos tras caer autobús a un barranco
Ocho personas perdieron la vida y 19 resultaron heridas, la noche del 24 diciembre, tras un accidente de autobús en el estado de Veracruz, México.
Las autoridades locales que entre las víctimas fatales hay adultos mayores y niños, luego que el autobús en el que se conducían se precipitara a un barranco en la localidad de Zontecomatlán.
«Lamentablemente, la Fiscalía ha confirmado 8 personas fallecidas», dijo la dependencia en un comunicado. «Se brinda atención a 19 personas lesionadas, quienes han sido trasladadas a Chicontepec y Huayacocotla», informaron las autoridades.
Según la prensa mexicana, el autobús viajaba desde Ciudad de México hacia la localidad de Chicontepec.
El Gobierno del estado coordinó la atención del accidente en el que estuvo implicado un autobús de pasajeros de la línea Conexión.
De acuerdo con versiones de lesionados y cuerpos de emergencias, el autobús circulaba por un tramo difícil cuando se desbarrancó, se volcó y llegó hasta un río en el citado municipio de Zontecomatlán.
Internacionales
Familia desconsolada al quedarse sin dinero en plena Navidad por culpa de ratones
Momentos de desesperación y angustia vivió una familia hondureña al saber que el dinero que, por todo el año mantenía como ahorros dentro de su vivienda, los ratones se lo echaron a perder.
La idea era recolectar la mayor cantidad de dinero posible para que en fin de año se utilizara para comprar ropa y comida para la familia.
En las imágenes que circulan en redes sociales no muestra exactamente la cantidad de billetes destruidos, entre estos de denominación de 5, 10, 20, 50, 100, 200 y de 500 lempiras.
«Se cancela la compra de estrenos, ahorramos para los ratones», fue el mensaje que colocó en el video, acompañado del audio viral de «mis ahorros, mi dinero».
«Corrí a ver los 100 pesos que tengo debajo del colchón, pero gracias a Dios están intactos»; «Eso pasa por andar ahorrando, yo por eso lo ahorro en la panza» y «Que tragedia, si dan ganas de llorar. La ilusión de haber ahorrado alguito», son algunos mensajes que se leen en redes sociales.
Internacionales
2 jóvenes reportados como desparecidos fueron encontrados sin vida
Dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos desde el fin de semana fueron encontrados sin vida este lunes en una zona rural del municipio de San Juan, Intibucá, confirmaron autoridades locales y familiares.
Los cuerpos fueron localizados tras días de intensa búsqueda por parte de familiares, vecinos y agentes de búsqueda comunitaria, quienes habían perdido contacto con las víctimas desde la mañana del sábado 20 de diciembre.
Las víctimas fueron identificadas por sus allegados como Erick Bonilla y Fidel Gómez, ambos originarios de la zona, quienes no regresaron a sus hogares durante el fin de semana, lo que generó gran preocupación en la comunidad.
Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación.