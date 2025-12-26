Dos policías son embestidos mientras cubrían un accidente de tránsito

Ocho personas perdieron la vida y 19 resultaron heridas, la noche del 24 diciembre, tras un accidente de autobús en el estado de Veracruz, México.

Las autoridades locales que entre las víctimas fatales hay adultos mayores y niños, luego que el autobús en el que se conducían se precipitara a un barranco en la localidad de Zontecomatlán.

«Lamentablemente, la Fiscalía ha confirmado 8 personas fallecidas», dijo la dependencia en un comunicado. «Se brinda atención a 19 personas lesionadas, quienes han sido trasladadas a Chicontepec y Huayacocotla», informaron las autoridades.

Según la prensa mexicana, el autobús viajaba desde Ciudad de México hacia la localidad de Chicontepec.

El Gobierno del estado coordinó la atención del accidente en el que estuvo implicado un autobús de pasajeros de la línea Conexión.

De acuerdo con versiones de lesionados y cuerpos de emergencias, el autobús circulaba por un tramo difícil cuando se desbarrancó, se volcó y llegó hasta un río en el citado municipio de Zontecomatlán.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...