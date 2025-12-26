Joven pierde la vida al ser arrastrado por la corriente del río Lempa en Usulután

Son imágenes impactantes, las cámaras de seguridad de Brasil captaron el momento exacto en que dos policías son embestidos por un conductor.

Los policías de Santa Catarina fueron atropellados mientras atendían un accidente de tránsito ocurrido minutos antes.

Los agentes llegaron para inspeccionar la causa del accidente, pero en un instante aparece el vehículo y se observa que se desliza debido a lo liso de la carretera por las lluvias.

El impacto fue inmediato y se observa a los agentes salir volando por el aire tras ser golpeados por el vehículo.

Según la información de las autoridades, uno de los policías lesionado sufrió una fractura expuesta en el brazo y el otro compañero, una fractura en la pierna.

