Principal
Auxilian a dos mujeres que sufrieron lesiones en accidente vial en Sonsonate
Equipos de Comandos de Salvamento auxiliaron a dos mujeres que resultaron lesionadas tras un accidente vial entre dos vehículos en carretera a Sonsonate.Automóviles y vehículos
Los socorristas fueron alertados sobre la emergencia en el sector del distrito de Izalco, donde brindaron las atenciones médicas a las jóvenes.
De acuerdo con el reporte de los socorristas, ambas, originarias de Santa Tecla, La Libertad, presentaban golpes en el pecho y una herida en la mano.
Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente y sobre las responsabilidades de los conductores involucrados.
Internacionales -deportes
Jules Koundé deja su estilo en las canchas de tierra jugando con niños de África
Jules Koundé está demostrando que es más que un icono de estilo y moda de pasarelas, así como un defensor de clase mundial que deslumbra en el Barcelona FC.
Luego de mantenerse en pausa La Liga, la estrella del equipo español ha regresado a Benín, su país de origen, para una visita profundamente personal.
Koundé es un hombre que nunca olvida sus raíces y, mientras muchos jugadores se dirigen a complejos turísticos de lujo, Koundé ha sido visto en Cotonú y sus alrededores, pasando sus vacaciones con su familia y ayudando a la juventud local.
No es primera vez que el defensor del cuadro Catalán y figura clave de la selección de Francia es visto disfrutando de sus orígenes y jugando al futbol con los jóvenes de la localidad.
Internacionales
Dos policías son embestidos mientras cubrían un accidente de tránsito
Son imágenes impactantes, las cámaras de seguridad de Brasil captaron el momento exacto en que dos policías son embestidos por un conductor.
Los policías de Santa Catarina fueron atropellados mientras atendían un accidente de tránsito ocurrido minutos antes.
Los agentes llegaron para inspeccionar la causa del accidente, pero en un instante aparece el vehículo y se observa que se desliza debido a lo liso de la carretera por las lluvias.Automóviles y vehículos
El impacto fue inmediato y se observa a los agentes salir volando por el aire tras ser golpeados por el vehículo.
Según la información de las autoridades, uno de los policías lesionado sufrió una fractura expuesta en el brazo y el otro compañero, una fractura en la pierna.
Principal
Joven pierde la vida al ser arrastrado por la corriente del río Lempa en Usulután
Como Andy Alexander Cruz Aguilar, ha sido identificado el joven que perdió la vida al ahogarse achoche en el sector del Bajo Lempa, distrito de Jiquilisco, Usulután.
De acuerdo con reportes de lugareños, el joven, quien habría estado bajo los efectos del alcohol, se lanzó al río y luego fue arrastrado por una fuerte corriente.
Personal de la Comisión Departamental de Protección Civil de Usulután realizaron las labores de búsqueda y localización en la zona.
Ante este tipo de incidentes, las autoridades continúan haciendo el llamado a la población a acatar todas las medidas preventivas y no meterse al agua en momentos de estado de ebriedad.