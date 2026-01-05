Internacionales
Delcy Rodríguez llama a trabajar en una relación de cooperación con EE.UU.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que reafirma la vocación de paz del país y extiende una invitación directa a Estados Unidos para trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación internacional.
En su pronunciamiento, Rodríguez subrayó que Venezuela aspira a convivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto mutuo y cooperación entre naciones. Afirmó que la paz global se construye garantizando primero la paz interna de cada país y defendió el principio de igualdad soberana y la no injerencia como ejes de la diplomacia venezolana.
La funcionaria señaló como prioritario avanzar hacia una relación equilibrada y respetuosa entre Venezuela y Estados Unidos, así como con los países de la región, basada en el derecho internacional y el diálogo. En ese marco, extendió la invitación al gobierno estadounidense para desarrollar una agenda conjunta orientada al desarrollo compartido y a una convivencia duradera.
En el mensaje, Rodríguez enfatizó que los pueblos de la región “merecen la paz y el diálogo, no la guerra”, y aseguró que ese ha sido el planteamiento constante del presidente Nicolás Maduro y del Estado venezolano. Asimismo, recalcó que Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y a decidir su propio futuro.
El pronunciamiento se da en medio de un contexto internacional marcado por tensiones diplomáticas, y busca proyectar la disposición del gobierno venezolano a retomar canales de entendimiento y cooperación con Estados Unidos y la comunidad internacional.
Marco Rubio explicó por qué Estados Unidos no arrestó a Diosdado Cabello ni a Padrino López
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó por qué las fuerzas estadounidenses no arrestaron a otros altos funcionarios del chavismo, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, durante la operación militar en la que fue capturado Nicolás Maduro y su esposa en la madrugada del sábado 3 de enero.
Durante una entrevista, Rubio respondió a las preguntas sobre por qué, pese a que algunos dirigentes del régimen continúan en el poder y tienen órdenes de captura vigentes en Estados Unidos, no fueron detenidos en la misma operación.
«Él sigue en su lugar, el ministro de Defensa, (Vladimir Padrino López), que tiene profundas conexiones con Rusia. Un precio de 15 millones de dólares en su cabeza. Él sigue en su lugar», cuestionó una de las periodistas. Rubio respondió: «No sé por qué te está confundiendo. Todavía están en poder».
El secretario explicó que la operación tuvo límites definidos desde el inicio, pues una operación de mayor alcance habría implicado riesgos adicionales:
«Ya se están quejando de esta operación. Imagínense los gritos que tendríamos de todo el mundo si de verdad tuviéramos que ir y quedarnos allí cuatro días para capturar a otras cuatro personas. Teníamos la máxima prioridad», afirmó Rubio.
Según Rubio, la prioridad fue clara desde el comienzo. «Tuvimos la prioridad superior. La persona número uno en la lista fue el hombre que afirmó ser el presidente del país, pero no lo era. Y fue arrestado, junto con su esposa, que también estaba imputada», dijo.
El funcionario detalló cómo se desarrolló la captura de Maduro. «Esa fue una operación bastante sofisticada y, francamente, complicada. No es fácil aterrizar helicópteros en medio de la mayor base militar del país», explicó.
«Aterrizar en tres minutos, derribar su puerta, agarrarlo, ponerle las esposas, leerle sus derechos, subirlo a un helicóptero y salir del país sin perder a ningún estadounidense ni ningún activo estadounidense. Esa no es una misión fácil».
El secretario rechazó que se tratara de una operación simple. «Eso no es una misión fácil. Y me preguntas por qué no lo hicimos en cinco otros lugares al mismo tiempo. Eso es absurdo», dijo.
Añadió que se trató de «una de las misiones más complicadas y sofisticadas que este país ha llevado a cabo en mucho tiempo».
El funcionario insistió en que Maduro no era reconocido como presidente legítimo. «Y hoy, un narcotraficante imputado que no era el presidente legítimo de Venezuela, a quien no reconocemos, la administración Biden no lo reconoció, más de sesenta países no lo reconocen, la Unión Europea no lo reconoce y muchos países de América Latina no lo reconocen, fue arrestado», afirmó. Un enorme reconocimiento al personal militar de Estados Unidos que la realizó. Fue increíble. Y un éxito tremendo
Además, señaló que, aunque otros condenados permanecen en el poder, la operación se concentró en un objetivo específico.
Así es la prisión federal donde está preso Nicolás Maduro
El Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC, por sus siglas en inglés), la prisión federal de Nueva York donde está preso Nicolás Maduro, ha albergado a reclusos tan notorios como Joaquín «El Chapo» Guzmán, el rapero Sean ‘Diddy’ Combs y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.
Situado en el distrito de Brooklyn se la ha llegado a llamar un «infierno en la Tierra». Es una de las cárceles de peor reputación de la ciudad junto con la de Rikers.
En la única prisión federal de Nueva York, sus alrededor de 1 mil 200 reclusos esperan ser juzgados en tribunales federales, desde que cerró el Centro Correccional Metropolitano en el sur de Manhattan.
Una antigua presa, la británica Ghislaine Maxwell, socia y cómplice del depredador sexual ya fallecido Jeffrey Epstein, denunció condiciones «inhumanas, crueles y degradantes» en el MDC y comparó su celda con la del psicópata ‘Hannibal Lecter’ en ´El silencio de los inocentes´.
Nike agota conjunto deportivo tras difundirse imágenes de la captura de Nicolás Maduro
La marca deportiva Nike agotó el conjunto que vestía el dictador Nicolás Maduro al momento de su captura por fuerzas estadounidenses.
Tras difundirse las imágenes del arresto, usuarios identificaron el conjunto Nike Tech, compuesto por sudadera y jogger, lo que generó un repunte inmediato en la demanda y dejó el outfit sin stock en la tienda oficial.
El hecho se volvió viral en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron al inusual impacto comercial generado por las imágenes del operativo.