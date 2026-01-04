Buscan a bañista desaparecido en el río Lempa en Nuevo Edén de San Juan

Un hombre identificado como David Peñate, de 30 años, falleció la tarde del sábado tras verse involucrado en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera, a la altura del sector conocido como Las Cruces, en Santa Ana.

En el percance, Peñate se conducía en un pick up y el hecho también dejó varias personas lesionadas. Al lugar se hicieron presentes las autoridades para realizar el procedimiento correspondiente.

La muerte del joven ha causado pesar entre familiares, amigos y miembros de la comunidad, que lamentan la pérdida de una vida en el departamento de Santa Ana.

#CRONIO #ADVERTENCIA 🔞🚨 Un pick up volcó sobre la carretera hacia Los Naranjos, a la altura del sector conocido como Las Cruces, en Santa Ana. 🔞🚨 ➡️ Video fuerte: https://t.co/uZj1VPicNp De manera preliminar, se reporta una persona fallecida y varias más lesionadas. Fotos:… pic.twitter.com/fyXOY9xHd2 — Diario Digital Cronio (@croniosv) January 3, 2026

