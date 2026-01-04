Nacionales
PNC captura a dos sujetos por tráfico ilícito de drogas en Mejicanos
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos hombres acusados del delito de tráfico ilícito de drogas durante un operativo realizado en el bulevar Constitución y calle Paracutín, cerca de la residencial Altos de Montebello, en Mejicanos, San Salvador.
Los detenidos fueron identificados como José Rafael Cruz Mejía, de 18 años, y Steven Eduardo Viches Alemán, de 27. Durante la intervención, las autoridades les incautaron varias porciones de marihuana, cocaína y metanfetamina, además de tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y una motocicleta.
Nacionales
Buscan a bañista desaparecido en el río Lempa en Nuevo Edén de San Juan
Un paseo para aprovechar el primer fin de semana del año terminó en tragedia luego de que un bañista se sumergiera en el río Lempa y no volviera a salir a la superficie.
El hecho ocurrió en el sector del puente sobre el río Lempa, en el distrito de Nuevo Edén de San Juan. Socorristas de Comandos de Salvamento de Sensuntepeque iniciaron la búsqueda del desaparecido con apoyo de una embarcación.
Hasta el cierre de esta nota, se había coordinado con la base central de Comandos de Salvamento para que buzos de la institución se incorporen a las labores de búsqueda.
Nacionales
Este es el momento exacto en que un tráiler cargado con hierro vuelca en Mercedes Umaña
Una cámara de videovigilancia registró el momento en que un tráiler que transportaba hierro volcó en el desvío hacia Mercedes Umaña. De acuerdo con las imágenes, el conductor habría tomado la curva a excesiva velocidad, lo que provocó el accidente.
El material audiovisual muestra cómo la carga del tráiler se desprende y cae sobre el asfalto, estando a punto de impactar contra un pick up que intentaba incorporarse a la carretera Panamericana.
El siniestro vial ocurrió la tarde del jueves y, pese a la magnitud del percance, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.
Nacionales
Él era David Peñate, joven que murió en fatal accidente en Santa Ana
Un hombre identificado como David Peñate, de 30 años, falleció la tarde del sábado tras verse involucrado en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera, a la altura del sector conocido como Las Cruces, en Santa Ana.
En el percance, Peñate se conducía en un pick up y el hecho también dejó varias personas lesionadas. Al lugar se hicieron presentes las autoridades para realizar el procedimiento correspondiente.
La muerte del joven ha causado pesar entre familiares, amigos y miembros de la comunidad, que lamentan la pérdida de una vida en el departamento de Santa Ana.
