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Canadiense vendedor de «kits para suicidarse» se declara culpable de 14 cargos
Durante una audiencia en un tribunal al norte de Toronto, Kenneth Law, un excocinero de 60 años, admitió su culpabilidad en relación con 14 muertes ocurridas en Canadá, después de que los fiscales dijeran que ya no intentarían condenarlo por asesinato.
Desde su detención en 2023, los detalles sobre los foros en línea en los que aconsejaba a personas angustiadas sobre cómo quitarse la vida han provocado la indignación pública y han dado lugar a investigaciones en varios países.
Law habría enviado paquetes a cientos de personas en docenas de países. También fue investigado por la policía de Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Australia y Nueva Zelanda.
La noticia de que no será juzgado por asesinato en Canadá supuso una decepción para algunas familias.
Thomas, el hijo de David Parfett, tenía 22 años cuando se quitó la vida en 2021 con materiales que habría suministrado Law, en uno de los numerosos suicidios presuntamente vinculados a sus foros en línea.
Parfett, que ahora aboga por una legislación más rigurosa para hacer frente a los espacios en línea que incitan a las personas a causarse daño, declaró a la AFP que las autoridades canadienses estaban perdiendo una oportunidad para establecer la gravedad de la conducta de Law.
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Embajada de Estados Unidos dona equipo tecnológico a DoctorSV
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador realizó la entrega de un donativo tecnológico a DoctorSV, como parte del fortalecimiento de las capacidades del sistema de salud y atención remota en el país.
El aporte consiste en 55 pantallas interactivas que serán utilizadas en centros de capacitación y monitoreo especializado, permitiendo mejorar los procesos de formación del personal y el seguimiento epidemiológico en tiempo real.
De acuerdo con las autoridades, este equipo contribuirá a reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias de salud pública y optimizar el monitoreo de enfermedades mediante herramientas tecnológicas modernas.
El director de DoctorSV, Manuel Bello, agradeció el apoyo brindado por la representación estadounidense y destacó que el donativo permitirá fortalecer la atención remota y el seguimiento de usuarios a través de sistemas especializados.
Además, explicó que el nuevo equipamiento apoyará el desarrollo de capacitaciones técnicas, ejercicios de simulación y análisis avanzado de datos para mejorar la preparación frente a posibles emergencias sanitarias.
Bello también señaló que la incorporación de estas herramientas facilitará la difusión científica relacionada con el uso de inteligencia artificial y telemedicina aplicada a la seguridad sanitaria.
«Contar con este equipo tecnológico nos permitirá incluir actividades de difusión científica, destinadas a documentar los resultados de la integración de la inteligencia artificial y la telemedicina en la seguridad sanitaria mundial», explica.
Las autoridades destacaron que esta cooperación reafirma la importancia de las alianzas internacionales para impulsar la innovación tecnológica y fortalecer el sistema de salud salvadoreño en beneficio de la población.
«Expresamos nuestro más profundo agradecimiento al Departamento de Estado de Estados Unidos; su rol como aliado estratégico ha sido fundamental para avanzar en esta iniciativa, demostrando que la innovación en salud digital y la cooperación caminan de la mano hacia el bienestar de la salud de los salvadoreños», destacó.
Internacionales
Lanzan en Nueva York aplicación sobre seguridad durante el Mundial
Disponible en Google Play y en la App Store de Apple, la aplicación «Public Safety by Everbridge» requiere una dirección de correo electrónico para registrarse.
La palabra clave «World Cup NJ» permite suscribirse a alertas específicas, enviadas directamente en el idioma del teléfono.
«Es la forma más rápida para nosotros de llegar a los aficionados, a los visitantes, tanto internacionales como nacionales», explica David Sierotowicz, encargado de coordinar las fuerzas de seguridad de Nueva Jersey, donde se encuentra el estadio, y de la vecina Nueva York.
Varias otras ciudades estadounidenses sede del Mundial, que se inician en dos semanas, el 11 de junio, también recurren a esta aplicación.
Con ocho partidos en el MetLife Stadium, incluida la final, el 19 de julio, y más de un millón de visitantes esperados, la región se enfrenta a un desafío «sin precedentes», reconoce el teniente coronel de la Policía Estatal de Nueva Jersey, David Sierotowicz.
Al evento futbolístico se suman las celebraciones por los 250 años de independencia de Estados Unidos el fin de semana del 4 de julio.
«No tenemos margen de error y no vamos a cometer errores», aseguró el jueves Sierotowicz durante una visita al centro de coordinación de las fuerzas de seguridad, situado en Nueva Jersey.
Entre las principales preocupaciones destacaron la gestión de las multitudes y de los desplazamientos —los organizadores dan prioridad al transporte público—, los ataques con drones y la trata de personas, objeto de una importante campaña de sensibilización.
«Ninguna amenaza creíble» pesa, en cambio, «al día de hoy», sobre la región y el Mundial por la guerra en Oriente Medio, según él.
El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha indicado en redes sociales que la policía de inmigración (ICE) estará implicada en operaciones contra la falsificación o la trata de personas.
Pero Sierotowicz precisó que sus agentes no estarán «específicamente» en el MetLife Stadium.
En Nueva York, en particular, los agentes policiales locales (NYPD) estarán «muy presentes sobre el terreno», informó el coordinador del departamento de policía de la ciudad, Robert Gault.
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El Fonat expone estrategias de seguridad vial ante representantes de Uruguay
La directora del Fonat, Bessy Guzmán, se reunió con la embajadora de la República Oriental del Uruguay, Alejandra Costa, y el director de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Martín Clavijo, para mostrar el apoyo integral que el gobierno del presidente Nayib Bukele brinda a las víctimas de siniestros viales.
El encuentro fue posible en el marco de la VII Reunión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de El Salvador y Uruguay, liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO).
La reunión permitió fortalecer los lazos de cooperación entre ambos países y exponer las estrategias que lleva a cabo la institución para reducir los índices de siniestralidad y promover una nueva cultura vial. Entre ellos, el Observatorio de Seguridad Vial (Onasevi), la estrategia de educación vial, el mapa de calor de siniestros viales, entre otros.
«Espacios de cooperación como estos, nos permiten intercambiar buenas prácticas de movilidad segura para prevenir siniestros y fortalecer la seguridad vial en la región», dijo la directora.