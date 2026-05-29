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Medio Ambiente advierte oleaje más rápido y alto en la costa salvadoreña
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) advirtió que del 31 de mayo al 2 de junio se espera un oleaje más rápido y alto que aumentará la rapidez de las corrientes de retorno y la altura de las olas en la zona de rompiente. Por lo que, piden a la población tener precaución y estar pendiente del informe que emite la institución.
En playas existe el riesgo de arrastre de bañistas en marea baja e inundación en marea alta y en altamar posible volcamiento y arrastre de embarcaciones por viento acelerado.
De acuerdo con el MARN, el oleaje que arribará a la costa salvadoreña es generado por tormentas extratropicales en el pacífico sur, frente a la Antártida, entre Oceanía y Suramérica.
«El viento en el mar frente a nuestra costa, estará influenciado por el flujo del Este [Vientos Alisios], que sopla sobre el Mar Caribe atravesando el istmo centroamericano sobre los lagos de Nicaragua y por el flujo del Norte [asociado a frentes fríos] que sopla sobre el Golfo de México, cruzando el Istmo de Tehuantepec al Sur de México», detalló el ministerio.
En la costa de El Salvador el oleaje vendrá del suroeste con velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora y altura máxima entre 1.4 y 1.8 metros, mientras que el viento en el mar provendrá preferentemente del suroeste con velocidad máxima entre 20 y 28 kilómetros por hora.
Las autoridades recomiendan tomar en cuenta las horas de marea alta o baja antes de introducirse en las playas, bocanas, muelles y desembocaduras de ríos, debido al aumento de la rapidez de las corrientes de retorno.
Asimismo, respetar los horarios diurnos de disfrute de la playa, no adentrándose a mayor profundidad que el nivel de su cintura o lo recomendado por la autoridad cercana, manteniendo extrema precaución por el comportamiento de las olas.
Al estar en la playa, no perder de vista a los niños y adultos mayores, tampoco permitir su ingreso al mar sin acompañarse de un adulto. Además, garantizar que familiares o amigos, acompañen a los bañistas que permanezcan en el mar, durante el tiempo que sea necesario, para brindar ayuda en una situación de riesgo.
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Premios a la Excelencia Académica 2026 destacan aportes de las IES al desarrollo del país
Con el objetivo de reconocer el esfuerzo de proyectos educativos innovadores, el Ministerio de Educación (Mined), a través de la Dirección de Educación Superior, entregó esta noche los Premios a la Excelencia Académica 2026, una iniciativa que destaca la calidad, la transformación educativa y el compromiso social de las instituciones de educación superior (IES) de El Salvador.
La gala se llevó a cabo en el Club Árabe Salvadoreño, con la participación del vicepresidente de la república, Félix Ulloa; la ministra de Educación, Karla Trigueros; el procurador general de la república, René Escobar; el comisionado presidencial para Salvadoreños en el Exterior, Salvador Gómez; así como representantes del cuerpo diplomático y de organismos de cooperación.
El director de Educación Superior, Christian Aparicio, señaló que esta entrega de premios constituye una iniciativa que reconoce el esfuerzo de las IES por responder de manera efectiva a los desafíos de la transformación digital, la innovación académica y la formación de profesionales para el futuro.
El vicepresidente de la república resaltó el trabajo que impulsa el Ministerio de Educación mediante la presentación de proyectos ante la comunidad académica y científica, los cuales abren la posibilidad de posicionar a El Salvador como referente en innovación y desarrollo. «Estas iniciativas nos dan la posibilidad de ir posicionándonos en esa vanguardia, en ese nuevo mundo», expresó.
Por su parte, la titular de Educación destacó que el evento reconoce el firme compromiso que tiene la academia salvadoreña con el desarrollo del país. «En esta velada premiaremos los valiosos aportes que realizan 35 instituciones de educación superior en favor del avance tecnológico, científico y social de la nación», indicó Trigueros.
La actividad busca reconocer, visibilizar y promover los aportes que las IES realizan en favor del desarrollo académico, científico, tecnológico y social del país. Más que una distinción honorífica, representa un mecanismo para impulsar la calidad educativa, en consonancia con los principios establecidos en la Política Nacional de Educación Superior.
A partir de la implementación de dicha política, el sector ha fortalecido procesos vinculados con la excelencia académica, la transformación digital, la investigación con impacto social, la internacionalización, la sostenibilidad y la formación integral de los estudiantes, consolidando un modelo educativo más pertinente, inclusivo y competitivo.
Los Premios a la Excelencia Académica se han consolidado como una plataforma para reconocer las buenas prácticas que evidencian la evolución de la educación superior salvadoreña y su capacidad para responder a las demandas del entorno nacional e internacional.
En esta edición participaron 35 instituciones, que presentaron 321 proyectos, cifra que refleja el alto nivel de involucramiento y el creciente interés por fortalecer la cultura de calidad en la educación superior del país.
La labor del jurado evaluador representó un proceso altamente riguroso y especializado, debido al elevado nivel académico y al impacto de las iniciativas presentadas. Cada proyecto reflejó el esfuerzo sostenido de las instituciones por impulsar propuestas transformadoras que contribuyan al desarrollo educativo.
La Dirección de Educación Superior detalló que en esta edición se premiaron 20 categorías relacionadas con temas ambientales, modelos educativos, internacionalización, investigación, liderazgo y otras áreas estratégicas. Entre los criterios de evaluación considerados se encuentran la innovación y pertinencia de las propuestas, la evidencia de impacto y resultados medibles, así como su sostenibilidad.
Los ganadores de la categoría Innovación Académica y Formación para las Profesiones del Futuro fueron: primer lugar, la Academia Nacional de Seguridad Pública; segundo lugar, la Universidad Francisco Gavidia; y tercer lugar, la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-Fepade.
El proceso contó con un comité evaluador integrado por representantes del Ministerio de Educación, del sector productivo y de la comunidad académica y científica nacional e internacional.
Durante el evento, la Dirección de Educación Superior también entregó una placa de reconocimiento al procurador general de la República, René Escobar, por su valioso aporte al fortalecimiento de la educación superior y su colaboración en iniciativas orientadas al desarrollo académico y profesional en El Salvador.
Con la participación de 35 instituciones y la presentación de 321 proyectos, los Premios a la Excelencia Académica 2026 reafirman el compromiso del sistema de educación superior con la innovación, la calidad y la generación de oportunidades para el desarrollo del país.
Internacionales -deportes
PSG y Arsenal, «dos ideas que se parecen con esquemas diferentes», dice Luis Enrique
Aunque el PSG es el equipo más goleador de la competición con 44 goles, y los Gunners de Mikel Arteta son el menos goleado -seis goles en 14 partidos- Luis Enrique encontró más similitudes que diferencias entre el campeón de la Ligue 1 y el de la Premier League.
«Diría que más que dos ideas diferentes, son dos ideas que se parecen pero con esquemas diferentes, porque ellos son un equipo que también marca goles, y nosotros somos un equipo que también defiende bien, pero lo hacemos por caminos diferentes», declaró el asturiano en conferencia de prensa ante multitud de periodistas acreditados en el Puskas Arena de Budapest.
Luis Enrique consideró que el Arsenal es «merecedor» del título de la Premier: «Fue el mejor equipo y el más consistente».
«Hemos tenido tiempo de analizar al rival, lo conocemos bien, hemos jugado contra ellos las dos últimas temporadas, siempre hay detalles que mejorar, pero es importante saber gestionar una final, uno nunca sabe cuándo va a volver a una final», declaró «Lucho», que podría conquistar su tercera Champions League y la segunda consecutiva al frente del banquillo del PSG.
«Buscamos mantener la concentración en los importante, no tanto escribir historia, seguir siendo uno de los mejores equipos del mundo y de Europa».
Luis Enrique opinó que su equipo sería un justo campeón mañana después del partido (16H00 GMT) «porque no ha habido equipo con peor calendario, eso nos ha permitido crecer, espero que mañana sea una fiesta del fútbol y que pueda ganar el equipo que juegue mejor a fútbol».
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Coexport sostiene que aumento de las exportaciones responde a la recuperación productiva y comercial
La Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), a través de su presidente, Silvia Cuéllar, consideró que los resultados del comercio exterior recién presentados por el Banco Central de Reserva (BCR) reflejan una recuperación de la matriz productiva nacional.
A través de un comunicado de prensa, la gremial de exportadores celebró el crecimiento del 5 % en el monto económico presentado por el país hasta abril pasado, cuando los diversos productos que El Salvador introduce en el mundo reportaron ventas por $2,247.8 millones.
Este desempeño también es equivalente a un incremento del 12.7 % en volumen, lo que implica que se movilizaron 1,484.6 millones de kilogramos en el plazo entre enero y abril de 2026.
«Estos resultados reflejan una recuperación en la actividad productiva y comercial del país, así como una mayor dinámica en el sector exportador», indica la gremial.
Entre los principales resultados obtenidos en los primeros cuatro meses del año, resalta que las exportaciones tradicionales crecieron 42.6 % en valor y 99.1% en volumen, destacando las ventas de café por $104.3 millones, y las de azúcar por $124.8 millones.
Mientras tanto, afirma que las exportaciones no tradicionales se consolidan como el principal componente, con un total de $1,728.2 millones en ventas generadas, las cuales fueron impulsadas por sectores industriales de mayor valor agregado.
Entre estos destaca la maquila, cuya comercialización ascendió a $290.6 millones, en el período en cuestión, con ajustes en volumen por cambios en la demanda internacional.
En cuanto a los sectores con mayor empuje, Coexport resaltó los resultados obtenidos por textiles y confección; agroindustria; industrias químicas; metalmecánica; maquinaria; y muebles y mobiliario.
Destinos de exportación
Coexport menciona que «Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial con el 32.6 % de las exportaciones, seguido por Guatemala con 19.2%», pero también observa que «se observa una mayor diversificación de mercados, con crecimiento hacia China, México, Canadá y España, así como una expansión hacia mercados emergentes de Asia, África y Medio Oriente, incluyendo Marruecos, India, Arabia Saudita y Tailandia».
Ante este panorama, la presidenta de Coexport, Silvia Cuéllar, indicó que el desempeño exportador de El Salvador «refleja el dinamismo y esfuerzo de las empresas salvadoreñas, así como la identificación de nuevas oportunidades en mercados emergentes, contribuyendo a reducir la dependencia de destinos tradicionales».
Asimismo, la gremial ratificó su compromiso de continuar impulsando la competitividad y la diversificación de las exportaciones nacionales.