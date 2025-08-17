Contabilizan 852 sismo en San Lorenzo hasta esta mañana

La violencia se hizo presente en las elecciones presidenciales de Bolivia que se desarrollan este domingo.

Usuarios de redes sociales captaron el instante cuando una turba apedreó al candidato presidencial Andrónico Rodríguez, tras emitir su voto.

El ataque ocurrió en el centro de votación ubicado en la escuela José Carrasco, en el municipio de Entre Ríos situado en el Trópico de Cochabamba, el feudo de Morales, bastión del exgobernante.

Rodriguez es considerado como un traidor por alejarse de Evo Morales y lanzar su propia candidatura presidencial.

El candidato Rodríguez se disponía a dar una declaración a los medios de comunicación presentes en el centro, y en ese momento comenzaron a lanzarle piedras.

