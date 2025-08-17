Principal
Socorristas recuperan al joven ahogado en lago de Coatepeque
Socorristas de diversas instituciones junto a la Fuerza Naval, lograron recuperar el cuerpo del adolescente de 16 años que se metió al fondo del lago de Coatepeque y ya no salió.
Según la información de las autoridades, el joven disfrutaba con otros compañeros de estudios de una actividad escolar cuando ocurrió la tragedia.
El adolescente fue identificado como Eduardo F. de 16 años, por el momento las autoridades están a la espera de los forenses de Medicina Legal para determinar las causas del deceso.
Principal
Contabilizan 852 sismo en San Lorenzo hasta esta mañana
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) confirmó que desde el pasado 29 de julio hasta este domingo se contabilizan 852 sismos en el distrito de San Lorenzo, departamento de Ahuachapán.
De los 852 sismos registrados por el Observatorio de Amenazas del MARN, “148 han sido sentidos por la población”, especificó la cartera medioambiental.
“Esta actividad se debe a la activación de fallas geológicas en el distrito de San Lorenzo y alrededores”, explicó el MARN.
Hasta la fecha, las autoridades de Protección Civil no reportan personas lesionadas ni fallecidas debido a la actividad sísmica en la zona
Internacionales
BOLIVIA: Simpatizantes de Evo Morales apedrean a candidato presidencial Andrónico Rodríguez
La violencia se hizo presente en las elecciones presidenciales de Bolivia que se desarrollan este domingo.
Usuarios de redes sociales captaron el instante cuando una turba apedreó al candidato presidencial Andrónico Rodríguez, tras emitir su voto.
El ataque ocurrió en el centro de votación ubicado en la escuela José Carrasco, en el municipio de Entre Ríos situado en el Trópico de Cochabamba, el feudo de Morales, bastión del exgobernante.
Rodriguez es considerado como un traidor por alejarse de Evo Morales y lanzar su propia candidatura presidencial.
El candidato Rodríguez se disponía a dar una declaración a los medios de comunicación presentes en el centro, y en ese momento comenzaron a lanzarle piedras.
Principal
Enjambre de abejas ataca a 4 personas en el sur de Soyapango
Cuatro personas fueron atacadas por un enjambre de abejas, esta mañana, informaron voceros de Cruz Roja Salvadoreña.
El ataque de las abejas se produjo en la residencial Brisas del Sur 2, distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este.
Mejores cámaras
Socorristas de Cruz Roja Salvadoreña auxiliaron a las personas afectadas por las picaduras de las abejas.
Mientras tanto, los elementos del Cuerpo de Bomberos se encargaron del enjambre de abejas para evitar más ataques.