Conductor de camión resulta lesionado tras volcar en la Panamericana

Según el informe brindado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), las ráfagas de viento superaron los 35 km/h durante la madrugada de este martes, propociando un ambiente fresco para las primeras horas del día.

En Candelaria de la Frontera se registraron ráfagas de viento de 35.7 km/h siendo la mayor velocidad registrada en territorio nacional durante las últimas horas, mientras que en El Imposible se registraron vientos de 34.1 km/h.

Para el resto de la semana se espera que el clima continúe fresco y las temperaturas comiencen a descender paulatinamente, con presencia de vientos nortes hasta el viernes 2 de enero.

Es por esta razón que las autoridades recomiendan abrigar a los niños y adultos mayores, protegiendo a las mascotas de la interperie, sobre todo en horas nocturnas.

