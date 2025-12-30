Principal
Conductor de camión resulta lesionado tras volcar en la Panamericana
Un aparatoso accidente se registró sobre la carretera Panamericana, jurisdicción de El Congo, Santa Ana donde una rastra volcó, reportaron cuerpos de socorro.
Tras el percance el conductor de la unidad pesada resultó con golpes leves y fue atendido por personal del Sistema de Emergencias Médicas
De manera preliminar se dijo que el accidente se produjo debido al exceso de velocidad.
El hecho genera complicaciones en la circulación vehicular en la zona.
Principal
Volcán Ilamatepec: recomiendan a turistas no acercarse al área del cráter debido a fuertes vientos
El Ministerio de Medio Ambiente y recursos Naturales (MARN) recomienda a turistas que realizan recorridos en el volcán Ilamatepec de Santa Ana, no acercarse al área del cráter debido a los fuertes vientos que afectan el país.
“Debido a los fuertes vientos, existe la posibilidad de que los recorridos al volcán de Santa Ana no puedan llegar hasta el cráter”, detalló el MARN
De igual manera, la institución detalló que la medida se aplica para garantizar la seguridad de los visitantes y es hasta nuevo aviso.
Asimismo recomienda a la población consultar las condiciones del tiempo y seguir siempre las indicaciones de los guardarrecursos.
Principal
Vientos alcanzan los 35 km/h en las últimas horas en El Salvador
Según el informe brindado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), las ráfagas de viento superaron los 35 km/h durante la madrugada de este martes, propociando un ambiente fresco para las primeras horas del día.
En Candelaria de la Frontera se registraron ráfagas de viento de 35.7 km/h siendo la mayor velocidad registrada en territorio nacional durante las últimas horas, mientras que en El Imposible se registraron vientos de 34.1 km/h.
Para el resto de la semana se espera que el clima continúe fresco y las temperaturas comiencen a descender paulatinamente, con presencia de vientos nortes hasta el viernes 2 de enero.
Es por esta razón que las autoridades recomiendan abrigar a los niños y adultos mayores, protegiendo a las mascotas de la interperie, sobre todo en horas nocturnas.
Jetset
Mr Beast regala miles de dólares a conductores que se encuentra en el tráfico de EEUU
El influencer y filantrópico Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr. Beast, volvió a romper el internet con una de sus acciones típicas y tradicionales que robó las miradas y la atención de los cibernautas.
Sin una razón ni explicación, Mr. Beast salió a una calle y regaló miles de dólares a conductores que le abrieron la ventana, sin contar la cantidad ni dar una razón, solo ofreció un fardo de billetes, a lo que los conductores aceptaban sin ningún cuestionamiento.
En el video se observa al influencer acercándose a los carros y sin dar una razón, mete la mano en una bolsa y saca un «puñado» de billetes y extiende la mano para entregarlos.
El video es una prueba de que sus acciones son reales y que su filosofía continúa vigente, siendo esta la última gran acción filantrópica del año.