Volcán Ilamatepec: recomiendan a turistas no acercarse al área del cráter debido a fuertes vientos

El influencer y filantrópico Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr. Beast, volvió a romper el internet con una de sus acciones típicas y tradicionales que robó las miradas y la atención de los cibernautas.

Sin una razón ni explicación, Mr. Beast salió a una calle y regaló miles de dólares a conductores que le abrieron la ventana, sin contar la cantidad ni dar una razón, solo ofreció un fardo de billetes, a lo que los conductores aceptaban sin ningún cuestionamiento.

En el video se observa al influencer acercándose a los carros y sin dar una razón, mete la mano en una bolsa y saca un «puñado» de billetes y extiende la mano para entregarlos.

El video es una prueba de que sus acciones son reales y que su filosofía continúa vigente, siendo esta la última gran acción filantrópica del año.

