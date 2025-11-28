CIFCO anuncia la segunda edición de GAMER CIFCO

Katy Perry está en medio de la polémica luego de que se diera a conocer que le exige un pago de 5 millones de dólares a un veterano de 85 años por una mansión ubicada en Montecito, California. ¿Qué pasó?

De acuerdo con los informes, la cantante de Fireworks pide 5 millones a través de una demanda en contra del que era el dueño de una casa de 15 millones que compró hace cinco años en dicha zona residencial.

El Daily Mail detalló que la cantante le compró la casa a Carl Westcott en 2020, pero a los pocos días se retractó e intentó cancelar el trato de compra-venta, alegando que estaba incapacitado mentalmente por analgésicos cuando firmó el papeleo.

Lo anterior desató una batalla legal entre el hombre y Katy Perry, quien le pidió que aceptara la oferta inicial. En 2023, un juez falló a favor de Katy, argumentando que Westcott no presentó pruebas de la supuesta incapacidad mental que alejó para retractarse del trato.

Ahora, la cantante exige un pago millonario alegando que el empresario y exmilitar estadounidense debe compensar los daños que, según ella, causó con el litigio prolongado por la venta de la propiedad, que se encuentra en el mismo vecindario que Meghan Markle y el príncipe Harry.

Los abogados de la cantante afirman que el tema legal hizo que Katy perdiera casi 5 millones de dólares desde entonces por montos de alquileres perdidos y más de 1.3 millones de dólares por reparaciones.

La controversia ha afectado la imagen de Katy Perry, debido a que se sabe que el empresario y exmilitar, de 85 años, vive con la enfermedad neurológica degenerativa de Huntington, y actualmente se encuentra en un hospicio con atención médica las 24 horas.

Uno de los hijos de Westcott afirma que la batalla legal y la presión de Perry ha enfermado más a su padre y que debería, por lo menos, pedirle perdón.

Por su parte, el estratega de relaciones públicas Abesi Manyando criticó la demanda de Katy Perry hacia “un hombre muy enfermo”, y señaló que sus actos son “terribles”, ya que no tiene necesidades porque tiene riqueza de sobra para exigir más dinero.

“La imagen de una estrella pop millonaria exigiendo una indemnización cuantiosa a un hombre muy enfermo es terrible”, declaró Manyando a The Telegraph.

“Esto no es sólo una demanda, sino una narrativa de David y Goliat: una superestrella mundial con riqueza, recursos legales y poder de negociación contra un veterano anciano y en decadencia que ya perdió su hogar. Y esa dinámica conlleva una carga emocional”, agregó.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...