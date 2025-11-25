Principal
Chino Flores asegura que no DoctorSV no sirve en El Salvador porque no es país desarrollado
El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel “El Chino” Flores, arremetió nuevamente este lunes contra la aplicación DoctorSV, la innovadora plataforma de salud digital impulsada por el Gobierno de Nayib Bukele.
Durante su conferencia semanal de prensa, Flores cuestionó la viabilidad y el propósito de DoctorSV, lanzada recientemente por Bukele para ofrecer consultas médicas gratuitas 24/7 asistidas por inteligencia artificial (IA).
“La app DoctorSV no funciona aquí en El Salvador porque no somos un país desarrollado… Países como Noruega y Finlandia sí funciona porque ellos tienen tecnología de décadas”, declaró el líder de izquierda, insinuando que el sistema sustituye a los médicos por “un aparato” y convierte al paciente en un mero “cliente”.
Esta no es la primera vez que Flores critica la iniciativa. La semana pasada, ya había calificado a DoctorSV como un paso hacia la “privatización” de la salud y una herramienta para “controlar a los jóvenes”, acusando al Gobierno de despidos masivos de especialistas y de fusionar el Ministerio de Salud (Minsal) con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). “Lo que menos importa es la población”, remató hoy, generando una oleada de reacciones en redes sociales donde usuarios lo tildaron de “desconectado de la realidad”.
DoctorSV, que ya supera las descargas masivas y ofrece diagnósticos con precisión superior al 90% gracias a la IA, no reemplaza las consultas presenciales ni cierra unidades de salud, según reiteran las autoridades. Al contrario, complementa el sistema existente con servicios gratuitos como medicamentos, exámenes y programas de nutrición, beneficiando a más de cuatro millones de salvadoreños, especialmente a aquellos sin acceso previo a atención médica.
Modernización y nuevas herramientas buscan agilizar la formalización de las MYPE en El Salvador
El Gobierno de El Salvador, a través de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), presentó junto al Centro Nacional de Registros (CNR), la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) y el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), cuatro iniciativas orientadas a modernizar y agilizar los procesos de formalización de las micro y pequeñas empresas del país.
Estas acciones forman parte de la Política de Integración Económica para la Microempresa, una estrategia diseñada para promover la articulación institucional y el cumplimiento de compromisos establecidos en la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la MYPE.
La política impulsa un trabajo interinstitucional que permite ejecutar estrategias conjuntas en beneficio del sector.
El esfuerzo coordinado ha consolidado un mecanismo que fomenta la cooperación y mejora la implementación de las líneas estratégicas destinadas a fortalecer a las micro y pequeñas empresas.
Las iniciativas se enfocan especialmente en los Ejes Estratégicos 2 y 3 de la política.
En el Eje 2, orientado a la modernización y reducción de trámites, se destacan tres acciones: la presentación del nuevo Reglamento para el Funcionamiento de Pequeños Comercios regulados por la SRS; la actualización de la plataforma SIMEJORA, que integra los trámites empresariales de distintas instituciones públicas; y el relanzamiento del régimen de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), impulsado por el CNR, que ofrece una vía más ágil para constituir formalmente un negocio.
En el Eje 3, centrado en la gestión del conocimiento para fortalecer la cultura empresarial, CONAMYPE presentó el diplomado “Ruta hacia la Formalización”. Esta formación está diseñada para orientar a los emprendedores sobre los beneficios y el proceso de formalizar un negocio. El programa incluye tres módulos: “Conociendo la Formalización”, “Paso a Paso hacia la Formalización” y “Ruta Práctica hacia la Formalización”.
Con estas acciones, las instituciones participantes buscan crear un entorno más favorable para la inversión, el crecimiento y la competitividad de las MYPE, a la vez que CONAMYPE reafirma su compromiso de acompañar al ecosistema emprendedor en su desarrollo y consolidación.
Conductor acusado de homicidio culposo de una mujer embarazada continuará en prisión
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Kevin Alexander C. S., de 28 años, por el delito de homicidio culposo en perjuicio de una mujer embarazada. Además, se le atribuyen los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores.
De acuerdo con información fiscal, el hecho ocurrió el 16 de noviembre de 2025, en el kilómetro 59 de la carretera antigua que de Santa Ana conduce a San Salvador, a la altura de la colonia La Providencia. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al llegar tras recibir aviso sobre un accidente con personas lesionadas y una mujer embarazada fallecida.
En la escena se encontraba el imputado, cuando las autoridades conversaron con él, y fue evidente su halitosis alcohólica, por lo que se le practicó la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado de 105 mg/dl, confirmando que conducía bajo los efectos del alcohol. Además, se verificó que no posee licencia de conducir.
Según las investigaciones, el acusado realizó una maniobra para adelantarse e invadió el carril contrario, impactando primero con un vehículo, resultando lesionadas las dos ocupantes, y posteriormente chocando con la motocicleta conducida por H. U. S. K., de 33 años, quien resultó lesionado. En el lugar falleció la acompañante del motociclista, quien tenía 32 semanas de gestación
Sacerdote prófugo es encontrado culpable de cometer abuso sexual ¡Las víctimas son dos niños!
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el sacerdote José Armando Rodríguez Mejía fuera condenado a 15 años de cárcel por abusar de dos niños de 12 y 14 años en el cantón San Francisco, Usulután.
De acuerdo con la información, el religioso se aprovechaba de su posición para abusar de las víctimas cuando se quedaban después de misa o lo acompañaban a comunidades cercanas.
«Gracias a las reformas al Código Procesal Penal, se logró la condena en ausencia», dijo la FGR en sus redes sociales.
Las autoridades continúan la búsqueda y captura del sentenciado.