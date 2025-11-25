Principal
Carnaval de San Miguel dispara demanda hotelera
La ciudad de San Miguel vive uno de los fines de semana más demandados del año: la ocupación hotelera ha alcanzado el 100% con motivo de la edición 66.ª del carnaval, a celebrarse este sábado. Hoteles y hostales reportan que sus habitaciones están completamente reservadas desde hace semanas e incluso meses.
El Hotel Villa San Miguel, ubicado en la avenida Roosevelt, confirmó que sus 50 habitaciones, entre sencillas, dobles y triples, están llenas desde aproximadamente junio. Situación similar se registra en el Hostal Doña Marcela, en el centro de la ciudad, donde su propietaria, Patricia Vigil, explicó que todas las habitaciones fueron apartadas con varias semanas de anticipación. Debido a la alta demanda, algunos turistas nacionales y extranjeros han optado por alquilar espacios de hamacas para pasar la noche del carnaval.
En contraste, en la playa El Cuco aún existen opciones disponibles. El Hotel Manglares Bahía Resort El Cuco mantiene habitaciones libres y ofrece un servicio especial para quienes desean vivir la fiesta sin complicaciones. “Aún tenemos habitaciones disponibles y tenemos un valor agregado que es el transporte gratis para el carnaval, así pueden disfrutar y no se preocupan porque hay un conductor designado del hotel”, expresó Miguel Ruiz, director del establecimiento. Para reservaciones, el hotel puede ser contactado al 7850-0773 o vía WhatsApp al 7747-4875.
En plataformas digitales como Airbnb todavía se encuentran alojamientos para la noche del sábado, con precios desde los $28 en opciones que incluyen habitaciones privadas y viviendas completas para grupos.
Principal
Adulto mayor lesionado tras accidente vial en Ciudad Arce
Un equipo de Atención Prehospitalaria atendió un accidente de tránsito ocurrido sobre la Calle Alberto Masferrer y pasaje Nicaragua, en el casco urbano del distrito de Ciudad Arce.
De acuerdo con versiones en el lugar, un vehículo de carga realizaba maniobras de retroceso cuando golpeó una motocicleta estacionada.
El impacto hizo que la moto cayera sobre un señor que descansaba en la acera peatonal.
El hecho dejó como resultado a un hombre adulto mayor lesionado, quien fue trasladado por el personal de rescate hacia un centro asistencial para recibir atención médica.
Principal
Condenan a 40 años de cárcel a sujeto que cometió homicidio a golpes contra au propia pareja
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador impuso una pena de 40 años de cárcel a Nelson Roberto Ochoa Reyes, al declararlo responsable del delito de feminicidio agravado en perjuicio de su pareja.
Los hechos ocurrieron en San Ignacio, Chalatenango.
Según la investigación fiscal, el 11 marzo de 2024 el imputado y la víctima departían con otras personas en la vivienda que compartían.
Ese día, sostuvieron una discusión durante la cual Ochoa Reyes la agredió físicamente en la cabeza y cuerpo, cesando el ataque tras la intervención de uno de los presentes.
Al día siguiente, ambas personas continuaron ingiriendo bebidas alcohólicas.
La víctima manifestó sentirse mal y se retiró al dormitorio. Esa misma noche, el imputado volvió a discutir con ella, la insultó y nuevamente le propinó golpes en la cabeza y cuerpo.
El 13 de marzo, Ochoa Reyes informó a los presentes que la mujer se encontraba indispuesta; sin embargo, al verificar su condición constataron que ya no presentaba signos vitales.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue una hemorragia cerebral derivada de un trauma craneoencefálico severo contuso.
Durante la audiencia, el desfile probatorio acreditó que la víctima había sido sometida a un patrón de violencia física, verbal y psicológica a lo largo de la relación, y que al momento de los hechos se encontraba en situación de vulnerabilidad.
También se determinó que presentaba síndrome de indefensión aprendida y que el agresor se valió de la relación de confianza para ejercer control y violencia sobre ella.
Con base en estos elementos, el juzgado dictó la condena de 40 años de prisión.
Principal
Condenan a 15 años de cárcel a mujer pandillera de la MS por extorsión
Norma Elizabeth Hernández Castaneda recibió 15 años de prisión por el delito de extorsión agravada, cometido en Atiquizaya, Ahuachapán Norte.
Esta persona le exigía dinero quincenalmente a la víctima y le amenazó de muerte si se oponía a pagarles a los pandilleros la denominada renta.
Hernández Castaneda es miembro de la clica Hollywood Locos Salvatruchos de la MS y también es procesada por otros delitos cuyas condenas se sumarán a la obtenida por este caso.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán.