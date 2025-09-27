Principal
Capturan a sujeto que en estado de ebriedad portaba un arma de fuego
La Policía Nacional Civil (PNC) informa sobre la captura de un sujeto, quien en estado de ebriedad se le incautó un arma de fuego.
Se trata de Walter Odir Castaneda Escobar, quien fue arrestado en el parque Isidro Menéndez, Santa Ana Centro.
“La prueba de alcotest resultó con 168° grados, además portaba 41 cartuchos y 2 cargadores para la pistola”, detalló la PNC.
Además, será remitido por portación irresponsable de arma de fuego, por lo que podría pasar varios años tras las rejas.
Borracho al volante choca contra poste del tendido eléctrico en calle a Huizúcar
Esta mañana se reporta un accidente de tránsito en la calle antigua a Huizúcar, San Salvador Sur, donde un vehículo chocó contra un poste del tendido eléctrico y lo derribó.
De acuerdo con el reporte policial, un motociclista que circulaba por la zona resultó lesionado.
“El conductor del vehículo manejaba en evidente estado de ebriedad, por el momento está bajo custodia a la espera del resultado del alcotest”, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades ya coordinan con la instancia correspondiente para retirar el poste y el paso está cerrado en carril rumbo a San Salvador.
PNC sorprende a otro conductor borracho
En las últimas horas, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Denis Alejandro Beltrán Rivas, de 21 años, por conducir una motocicleta en estado de ebriedad.
De acuerdo con el reporte policial, al realizar la prueba de alcotest esta resultó con 316° de alcohol.
Este sujeto fue detenido mediante un control vehicular en el kilómetro 23 de la carretera Panamericana, Colón, La Libertad Oeste.
Además, será remitido por condición peligrosa ante las autoridades judiciales.
Conductor arrolla a un ciclista en Sonsonate
Un ciclista resultó lesionado tras ser impactado por un vehículo, la noche del viernes, en el departamento de Sonsonate, informó Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Sonsonate.
“En el lugar se brindó atención prehospitalaria a un hombre, de 46 años de edad, que se conducía en bicicleta y resultó con una posible fractura en su miembro superior izquierdo, además de golpes internos”, explicó CS.
CS precisó que el siniestro vial tuvo lugar en el pasaje Modelo de la colonia Angélica, en la ciudad de Sonsonate.
“Tras la estabilización, fue trasladado para recibir atención médica especializada”, añadieron socorristas.