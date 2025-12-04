Capturan a sujeto que en compañía de dos menores de edad transportaba fuerte paquete de drogas

Continúa el combate a las estructuras que se dedican a distribuir sustancias ilícitas en distintos puntos de país perjudicando la salud pública.

En las ultimas horas, elementos de la Fuerza Armada capturaron a un sujeto que en compañía de dos menores de edad transportaba un paquete de drogas.

Se trata de Ronald Alexander Melara Hernández, que junto a los menores fue sorprendido por los militares en Colonia Altavista, Tonacatepeque, San Salvador Este.

Al momento de la intervención se les incautaron porciones de marihuana, cocaína, metanfetamina, una balanza, tres celulares y $1,026.95 en efectivo, detallaron

Todos fueron entregados a la Policía Nacional Civil (PNC) y en las próximas horas será llevado ante la justicia por el delito de tráfico ilícito.

