Entregan capital semilla a emprendedores provenientes de San Salvador, Santa Ana, Chalatenango, Morazán y Usulután

Las oportunidades de desarrollo y de reintegración económica y social para personas migrantes retornadas y en riesgo de migrar continúan generando resultados concretos, gracias a la apuesta del Gobierno de El Salvador a través de la Cancillería.

Es así como un grupo de 98 emprendedores retornados provenientes de San Salvador, Santa Ana, Chalatenango, Morazán y Usulután, serán beneficiados con un total de 200 mil dólares para sus proyectos productivos.

“Hoy celebramos los resultados de ese esfuerzo. Ustedes emprendedores han participado en procesos formativos, han elaborado sus planes de negocio con dedicación y han sido evaluados por agentes externos que garantizaron la transparencia y objetividad en la selección. Su presencia aquí es un logro y un mérito propio”, destacó el director de Protección a la Persona en Movilidad, Dionisio Alonzo Sosa.

En ese sentido, recalcó el trabajo que realiza la Cancillería para mitigar la migración irregular por medio del desarrollo económico y social dentro de nuestras propias comunidades.

De igual manera, enfatizó la labor institucional a partir de una gestión migratoria centrada en las personas, además que promover la prevención, la protección y sobre todo la creación de oportunidades reales para que cada salvadoreño pueda desarrollarse en su lugar de origen.

Es así como los emprendedores beneficiados obtendrán recursos para instalar sus proyectos de negocios en las áreas de alimentos, textil, servicios y agropecuario.

