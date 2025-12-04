Internacionales -deportes
Pol Deportes en la Champions League: lo llevarán a narrar el partido Real Madrid vs. Manchester City
El joven talento debutará en una transmisión del fútbol europeo comentando el encuentro entre Real Madrid y Manchester City en España, consolidándose como una de las promesas jóvenes de la narración deportiva internacional.
Santiago Lesmes, conductor del programa que impulsó al adolescente de seudónimo Pol Deportes, detalló que un colaborador los ayudará a prepararse para el gran evento con atuendos formales, junto al hermano de Cliver, la próxima semana.
“Nos vamos a España”, destacó Lesmes. “¡Vas a narrar los goles de Mbappé!”, agregó emocionado.
Pol Deportes, de gran personalidad, cogió el micrófono sin quebrar su voz para agradecer la oportunidad de esta casa televisora peruana.
“La verdad no lo puedo creer, me siento muy contento. Gracias, Santi. Gracias, amigos. Me alberga una emoción tremenda, no pensaba lograr todo esto y, para mí, será un orgullo y una felicidad ir a la Champions League”, expresó.
En cuanto a transmisiones oficiales, Cliver Huamán debutó este martes en la narración del partido de Sporting Cristal vs. Alianza Lima por L1 Max junto al periodista Peter Arévalo en el Estadio Nacional.
Pol Deportes no titubeó y con un timbre de voz sostenido y buen análisis del juego futbolístico logró estar a la altura de una narración profesional.
El Madrid juega ante el Athletic y sino gana dejará escapar al Barcelona
El Real Madrid visitará mañana el dificilísimo estadio San Mamés y, tras la victoria del Barcelona en casa contra el Atlético de Madrid, a los de Xabi Alonso solo les queda ganar para seguir al acecho de la LaLiga.
Con la victoria de ahora, el Barcelona llegó a 37 puntos, cuatro más que el Madrid, que debe ganar sí o sí para seguir dependiendo de sí mismo.
Los de Alonso han tenido desastrosas actuaciones ante equipos de bajo nivel como el Elche y Girona, por lo que el partido de mañana ha puesto los focos rojos sobre el encuentro.
Una derrota significaría darle el control absoluto al Barcelona de LaLiga y ya no depender de sí mismos para optar al título, sino esperar a que los de Flick pierdan o empaten.
De acuerdo con la programación, el juego será a las 12:00 del mediodía (hora El Salvador)
Barcelona sufre para llevarse el triunfo y sigue como líder
Los catalanes les tocó sufrir este martes para llevarse los tres puntos y mantener con el liderato tras ganar 3-1 al pobre Atlético de Madrid
El primer tanto llegó a los 19 minutos para el Atlético por parte de Baena, donde el VAR ayudó para abrir la pizarra.
A los 26 minutos, el brasileño Raphinha empata el marcador.
La jugada que doblegó a los catalanes ocurrió a los 35 minutos, cuando el polaco Robert Lewandowski.
A los 65 minutos, Olmo hace un remate con la izquierda desde el centro de área que termina entrando a la portería.
La tranquilidad llegó casi al final para los blaugranas cuando a los 90+6 Ferran anota el tercero y cerrar el marcador positivo para los de Flick
Cristiano Ronaldo jugará contra México en 2026
Terminaron los rumores y la especulación, y oficialmente Cristiano Ronaldo visitará el estadio Azteca y jugará un amistoso en el 2026.
Según el medio deportivo RÉCORD, el partido será los portugueses y mexicanos en la fecha FIFA de marzo.
El juego está programado que se realice el próximo 28 de marzo y por el momento no han bridado más detalles.