Pol Deportes en la Champions League: lo llevarán a narrar el partido Real Madrid vs. Manchester City

El joven talento debutará en una transmisión del fútbol europeo comentando el encuentro entre Real Madrid y Manchester City en España, consolidándose como una de las promesas jóvenes de la narración deportiva internacional.

Santiago Lesmes, conductor del programa que impulsó al adolescente de seudónimo Pol Deportes, detalló que un colaborador los ayudará a prepararse para el gran evento con atuendos formales, junto al hermano de Cliver, la próxima semana.

“Nos vamos a España”, destacó Lesmes. “¡Vas a narrar los goles de Mbappé!”, agregó emocionado.

Pol Deportes, de gran personalidad, cogió el micrófono sin quebrar su voz para agradecer la oportunidad de esta casa televisora peruana.

“La verdad no lo puedo creer, me siento muy contento. Gracias, Santi. Gracias, amigos. Me alberga una emoción tremenda, no pensaba lograr todo esto y, para mí, será un orgullo y una felicidad ir a la Champions League”, expresó.

En cuanto a transmisiones oficiales, Cliver Huamán debutó este martes en la narración del partido de Sporting Cristal vs. Alianza Lima por L1 Max junto al periodista Peter Arévalo en el Estadio Nacional.

Pol Deportes no titubeó y con un timbre de voz sostenido y buen análisis del juego futbolístico logró estar a la altura de una narración profesional.

