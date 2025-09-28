Principal
Capturan a motociclistas que trataron de escapar de un retén policial
Dos hombres que se conducían en motocicleta no atendieron la señal de alto que les hizo un equipo policial.
Los sujetos trataron de huir, pero resbalaron y fueron alcanzados por la patrulla, mostrándose agresivos contra los policías.
Ambos estaban ebrios.
Fueron identificados como:
Dennis Adalberto Rojas Zaldaña, de 25 años, conducía la motocicleta con 165° de alcohol.
Christian Antonio Rivera Vásquez, de 25 años, resultó con 118° de alcohol.
El hecho se registró en el sector de la calle al lago de Coatepeque, Santa Ana Este.
Ambos serán remitidos por el delito de resistencia, mientras que a Rojas Zaldaña se le suma el delito de conducción peligrosa.
Principal
Motociclista pierde el control y fallece por tratar de esquivar un perro
Un motociclista perdió la vida la tarde de este sábado tras un accidente de tránsito registrado en la carretera que conduce de Opico hacia Ciudad Arce, en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con los reportes de Cruz Verde Salvadoreña, el conductor de la motocicleta perdió el control de su vehículo e impactó contra un cerco luego de intentar esquivar a un perro que se atravesó en su camino.
Elementos de Cruz Verde Opico llegaron al lugar para brindar asistencia, pero al evaluar a la víctima, un hombre adulto, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las graves lesiones sufridas en el impacto.
Autoridades policiales y de tránsito se hicieron presentes en la zona para procesar la escena y determinar las responsabilidades del accidente, mientras el cuerpo fue resguardado a la espera de Medicina Legal.
Principal
Presidente Bukele explica su ausencia en Asamblea General de la ONU y la califica como “inútil”
El Presidente Nayib Bukele explicó en sus redes sociales la razón por la cual no asistió este año a la Asamblea General de las Naciones Unidas, asegurando que la consideró “inútil”.
“Esta vez me salté la Asamblea General de las Naciones Unidas, me pareció inútil este año”, expresó el mandatario, quien indicó que las personas interesadas podían ver su discurso del año pasado.
“si quieren perder el tiempo como lo hice yo”, agregó el mandatario.
Principal
Gobierno refuerza medidas de seguridad ante pronóstico de lluvias
Ante el pronóstico de incremento de lluvias en el territorio nacional, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha redoblado esfuerzos para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.
Las autoridades informaron que se mantienen equipos de respuesta desplegados en todo el país, con el objetivo de realizar un monitoreo constante y atender de inmediato cualquier eventualidad que pueda presentarse debido a las condiciones climáticas.
Estas acciones reflejan la prioridad de la actual administración, que busca salvaguardar tanto la vida como el patrimonio de los salvadoreños, especialmente en zonas de riesgo ante deslizamientos, inundaciones o emergencias derivadas de las lluvias.