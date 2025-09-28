Motociclista pierde el control y fallece por tratar de esquivar un perro

Un motociclista perdió la vida la tarde de este sábado tras un accidente de tránsito registrado en la carretera que conduce de Opico hacia Ciudad Arce, en el departamento de La Libertad.

De acuerdo con los reportes de Cruz Verde Salvadoreña, el conductor de la motocicleta perdió el control de su vehículo e impactó contra un cerco luego de intentar esquivar a un perro que se atravesó en su camino.

Elementos de Cruz Verde Opico llegaron al lugar para brindar asistencia, pero al evaluar a la víctima, un hombre adulto, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las graves lesiones sufridas en el impacto.

Autoridades policiales y de tránsito se hicieron presentes en la zona para procesar la escena y determinar las responsabilidades del accidente, mientras el cuerpo fue resguardado a la espera de Medicina Legal.

