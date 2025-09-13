Capturan a joven que estando ebrio chocó con un árbol en Cojutepeque

Seis personas resultaron lesionadas en distintos accidentes de tránsito ocurridos este viernes en San Salvador, según reportes de Cruz Verde Santa Anita.

En uno de los hechos, un motociclista y su acompañante resultaron gravemente heridos luego de perder el control e impactar contra la acera de la 25 avenida Norte.

Ambos fueron estabilizados en la escena y trasladados hacia un centro asistencial con apoyo del Sistema de Emergencias Médicas 132.

En otro percance, registrado en la intersección de la avenida Olímpica y la 59 avenida Norte, un sedán y una camioneta chocaron violentamente, dejando como saldo cuatro personas lesionadas.

Los socorristas brindaron atención inmediata a las víctimas, quienes también fueron trasladadas a un hospital cercano.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a manejar con precaución y respetar las señales de tránsito para evitar este tipo de emergencias.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...