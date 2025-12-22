Principal
Capturado ebrio que atropelló a motociclista en Perulapía; víctima falleció
Daniel Alcides Martínez Sánchez de 38 años, atropelló a un motociclista quien murió al instante.
El hecho se registró en el km 23 de la carretera de Suchitoto a San Bartolomé Perulapía, Cuscatlán Norte.
Al hacerle la prueba de alcotest resultó con 165° de alcohol.
Será remitido por homicidio culposo y conducción peligrosa.
Principal
Capturan a narcomenudistas que operaban en Ciudad Arce, La Libertad
En Ciudad Arce, La Libertad Centro, la policía capturó a Elmer Alexander Flores Panameño de 23 años y a un menor de 16 años de edad.
Se les decomisaron varias porciones de marihuana, crack, dinero en efectivo y dos celulares.
Ambos serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de drogas.
Principal
Habilitan nueva área de juego para niños en el aeropuerto internacional
Los más pequeños ahora cuentan con un espacio especialmente diseñado para jugar, saltar, gatear y divertirse de forma segura, en un ambiente pensado para estimular su desarrollo y recreación en el aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero.
La zona infantil incluye la casa de Lula, cuentos interactivos y videojuegos adecuados para la edad de los niños, ofreciendo opciones lúdicas y educativas que fomentan el aprendizaje temprano.
El área dispone de normas claras para garantizar la seguridad e higiene: el ingreso es sin zapatos ni comida, con manos limpias y bajo la supervisión de un adulto desde el exterior. Asimismo, no está permitido el ingreso de mascotas.
Este proyecto es resultado del trabajo conjunto del Despacho de la Primera Dama, el Instituto Crecer Juntos y el Aeropuerto de El Salvador, con el apoyo de la Embajada China SV, como parte de los esfuerzos por promover espacios seguros y adecuados para la niñez.
Principal
Condenas ejemplares de hasta 1,335 años para pandilleros de la MS
La fiscalía ha logrado condenas ejemplares de hasta 1,335 años de cárcel para 248 pandilleros de la clica TLS de la MS, por delitos cometidos entre el 2014 al 2022 en La Libertad en perjuicio de 169 víctimas.
Entre los graves hechos que estos criminales consumaron están:
▶️ La desaparición y homicidio de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, ocurrido en diciembre de 2021.
▶️ La desaparición y feminicidio de la futbolista Claudia Jimena Granados, ocurrido en octubre de 2021.
▶️ El asesinato de un estudiante de la UCA a quien desaparecieron en marzo del 2019.
▶️ La desaparición y homicidio de un estudiante de un instituto nacional, ocurrido en abril del 2020.
Todos han sido condenados por:
✅ 43 casos de homicidio agravado
✅ 42 casos de desaparición de personas
✅ 3 casos de feminicidio agravado
✅ 86 casos de extorsión
✅ 29 casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio
✅ 32 casos de procesos por actos preparatorios en tráfico ilícito
✅ 5 casos de utilización u ocupación ilegal de inmuebles, entre otros hechos que cometieron estos criminales.
✅Agrupaciones ilícitas.