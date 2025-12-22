Capturado ebrio que atropelló a motociclista en Perulapía; víctima falleció

La fiscalía ha logrado condenas ejemplares de hasta 1,335 años de cárcel para 248 pandilleros de la clica TLS de la MS, por delitos cometidos entre el 2014 al 2022 en La Libertad en perjuicio de 169 víctimas.

Entre los graves hechos que estos criminales consumaron están:

▶️ La desaparición y homicidio de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, ocurrido en diciembre de 2021.

▶️ La desaparición y feminicidio de la futbolista Claudia Jimena Granados, ocurrido en octubre de 2021.

▶️ El asesinato de un estudiante de la UCA a quien desaparecieron en marzo del 2019.

▶️ La desaparición y homicidio de un estudiante de un instituto nacional, ocurrido en abril del 2020.

Todos han sido condenados por:

✅ 43 casos de homicidio agravado

✅ 42 casos de desaparición de personas

✅ 3 casos de feminicidio agravado

✅ 86 casos de extorsión

✅ 29 casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio

✅ 32 casos de procesos por actos preparatorios en tráfico ilícito

✅ 5 casos de utilización u ocupación ilegal de inmuebles, entre otros hechos que cometieron estos criminales.

✅Agrupaciones ilícitas.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...