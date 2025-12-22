Inversión de $3 millones impulsa nuevo hotel en el lago de Coatepeque

Un empresario originario de Santa Ana ha destinado una inversión de $3 millones para la construcción de un hotel de lujo en el lago de Coatepeque, con el objetivo de fortalecer la oferta turística en una de las zonas más emblemáticas del país.

El proyecto se desarrolla a partir del restaurante Las Palmeras, un negocio familiar de capital salvadoreño ubicado a orillas del lago, el cual se encuentra en un proceso de expansión y transformación para ofrecer servicios de hospedaje a turistas nacionales y extranjeros.

La iniciativa contempla la construcción de habitaciones y cabañas frente al lago, brindando una experiencia exclusiva en contacto con la naturaleza.

La inversión dará paso a un resort exclusivo con 17 habitaciones, distribuidas en tres conceptos diferentes, diseñados para garantizar confort, descanso y una experiencia de alto nivel a los visitantes que llegan al icónico destino turístico.

Leonel González Castro, propietario del proyecto y empresario con más de 20 años de experiencia en el sector turístico de Coatepeque, explicó que esta apuesta surge como respuesta al creciente flujo de turistas que diariamente visitan la zona, atraídos por la belleza natural del lago y el impulso que ha tomado el turismo en El Salvador.

Además de elevar la calidad de la oferta hotelera en el área, la nueva infraestructura busca generar empleos directos e indirectos y dinamizar la economía local, contribuyendo al desarrollo sostenible de la comunidad y consolidando al lago de Coatepeque como uno de los principales destinos turísticos del país.

