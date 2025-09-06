«Bolillo» Gómez responde a periodista guatemalteco tras polémica pregunta sobre el partido

Ciudad de Guatemala — El Salvador sorprendió a propios y extraños este miércoles 4 de septiembre al vencer por 1-0 a Guatemala en el estadio Cementos Progreso, en el arranque de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026. Con un planteamiento disciplinado, un gol de oro y una actitud irreprochable, la Selecta silenció a más de 11 mil aficionados chapines que llegaron con la esperanza de ver a su equipo empezar con el pie derecho.

El único tanto del partido llegó al minuto 79, anotado por Harold Osorio, en una jugada que combinó precisión, visión y contundencia. Un pase filtrado desde la derecha rompió la línea defensiva guatemalteca, y el delantero salvadoreño, con sangre fría, definió cruzado ante la salida del arquero Nicholas Hagen. El grito de gol se escuchó desde las tribunas visitantes hasta las calles de San Salvador, donde miles siguieron el encuentro con el corazón en la mano.

El técnico Hernán Darío “Bolillo” Gómez, criticado por algunos sectores en los meses previos, se reivindicó con un planteamiento sólido, pragmático y efectivo. Apostó por una línea de cuatro férrea, dos mediocampistas destructores y salidas rápidas por las bandas. Le salió todo. Guatemala tuvo la posesión, pero fue El Salvador quien tuvo el plan claro y la convicción para ejecutarlo.

Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, mostró ímpetu en los primeros 30 minutos, pero se fue desinflando ante una defensa salvadoreña bien plantada y un mediocampo que cerró los espacios. Ni Óscar Santis ni Rubio Rubín lograron vulnerar al arquero salvadoreño, que tuvo una noche impecable. La frustración se apoderó de los locales en el segundo tiempo, y el nerviosismo les pasó factura.

Con este resultado, El Salvador arranca con tres puntos de oro en un grupo donde solo el primero obtiene el boleto directo al Mundial y el segundo deberá buscar la repesca. Robar puntos fuera de casa es oro puro, y más aún cuando se hace ante un rival directo y en un estadio históricamente complicado para la Selecta.

El ambiente en el Cementos Progreso fue efervescente desde temprano, con cánticos, banderas y un mosaico celeste y blanco que contrastó con los valientes aficionados salvadoreños que hicieron el viaje. Pero el silencio que invadió el recinto tras el gol visitante fue ensordecedor. Guatemala había preparado una fiesta, pero El Salvador llegó como invitado incómodo… y se quedó con todo.

Esta victoria también tiene un componente emocional y simbólico. No solo se rompe una mala racha como visitante, sino que se recupera la fe de una afición que sueña con volver a un Mundial tras más de 40 años de ausencia. El Salvador no clasificaba desde España 1982, y hoy dio un paso firme para volver al escenario grande del fútbol.

Para Guatemala, la derrota es un duro golpe. Comenzar en casa con una caída no solo significa perder tres puntos, sino también perder parte de la confianza y la ventaja que ofrecía el calendario. Luis Fernando Tena deberá replantear su estrategia, sobre todo de cara al próximo encuentro donde la obligación será ganar sí o sí.

La Selecta regresará a San Salvador con la moral por las nubes para preparar el duelo del próximo domingo 8 de septiembre. Allí recibirá a un rival duro y complicado: Surinam, pero ya con la certeza de que depende de sí misma. El camino es largo, pero cuando se inicia con garra, convicción y tres puntos, el destino se ve más cercano.

Este 1-0 no solo es una victoria futbolística, sino una declaración de intenciones. El Salvador está en la pelea, quiere volver al Mundial y lo grita fuerte, incluso en patio ajeno. En un grupo donde cada punto vale oro, esta victoria no es solo un buen comienzo… es una advertencia: la Selecta ha despertado.

