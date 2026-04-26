BCR abre más de 1,400 plazas de trabajo con salarios de hasta $1,000

En el transcurso de 2026, el régimen de excepción ha permitido a las autoridades mantenerse firmes para localizar y capturar a integrantes de estructuras pandilleriles que aún permanecen activos o en la clandestinidad.

Entre el 1.° de enero y el 15 de abril, las autoridades han localizado a 1,110 vinculados a pandillas, entre integran tes y colaboradores.

Las estadísticas de Seguridad detallan que desde el 27 de marzo de 2022 hasta el cierre de 2025 se efectuaron 90,844 detenciones. Esta cifra aumentó a 91,954 hasta el pasado 15 de abril.

Durante el régimen de excepción, las autoridades también han decomisado a estas estructuras 5,361 armas de fuego, 12,038 vehículos, 24,673 celulares y droga con un valor económico de $1,533,948,635.

El régimen de excepción ha facilitado investigaciones más ágiles, intervenciones y detenciones. De igual forma, las fuerzas de seguridad mantienen operativos constantes en distintas zonas del país, y se enfocan en desarticular remanentes de estos grupos para evitar que se reorganicen. Hasta la fecha, la medida constitucional ha sido prorrogada 49 ocasiones; la última extensión está vigente desde el 1.º hasta el 30 de abril de 2026.

Entre los últimos detenidos está Henry Ernesto Carballo Telule, de 26 años. La Policía Nacional Civil informó que está perfilado como un homeboy de la MS-13, clica Francis Locos Salvatruchos.

Además, Carballo tiene antecedentes desde 2017 por homicidio tentado y portación ilegal de arma de fuego. «Según las investigaciones se encargaba de movilizar las armas y droga de la pandilla», estableció la corporación policial.

El detenido será remitido a las autoridades correspondientes para que sea procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

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