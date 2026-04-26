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BCR abre más de 1,400 plazas de trabajo con salarios de hasta $1,000
El Banco Central de Reserva (BCR), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abrió una convocatoria masiva de empleo temporal que supera las 1,400 oportunidades en todo el país.
Se trata de plazas vinculadas al levantamiento de la Cartografía Económica, un componente clave dentro del Programa de Modernización del Sistema Estadístico.
Las vacantes disponibles corresponden a dos perfiles: Gestor de Información y Supervisor de Campo, ambos con contratación por servicios profesionales.
Para el puesto de Gestor de Información de Cartografía Económica, el BCR busca contratar hasta 1,167 personas, además de contar con una reserva de 350 candidatos elegibles.
Este cargo ofrece un pago mensual de $800 líquidos (tras el descuento del 10% de ISR) y está dirigido a personas con estudios universitarios o graduados en áreas como Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Mercadeo, Ingeniería o Ciencias Sociales.
Entre los requisitos clave destaca haber participado al menos en un proyecto de levantamiento de información, como censos o encuestas. También se solicita manejo de dispositivos móviles, conocimiento básico de aplicativos, técnicas de entrevista y familiaridad con clasificaciones económicas.
Por otro lado, el BCR también abrió 296 plazas para el cargo de Supervisor de Campo de Cartografía Económica, con una reserva adicional de 89 candidatos. En este caso, el salario mensual asciende a $1,000 líquidos.
Este perfil exige un nivel más avanzado, los aspirantes deben ser graduados universitarios en carreras afines y contar no solo con experiencia en levantamiento de información, sino también, de preferencia, haber desempeñado roles de supervisión o coordinación en proyectos similares.
Además, se requiere manejo de herramientas ofimáticas como Word, Excel y PowerPoint, elaboración de informes, uso de dispositivos móviles y conocimiento en clasificaciones económicas y técnicas de entrevista.
Ambas posiciones son contratos temporales de aproximadamente dos meses, aunque podrían extenderse dependiendo del avance del proyecto. El trabajo será presencial en distintos puntos del país, según asignación.
Las plazas están distribuidas en todos los departamentos, siendo San Salvador el que concentra la mayor cantidad de oportunidades, seguido por La Libertad, Santa Ana y San Miguel.
En cuanto al proceso de aplicación, los interesados deben completar su registro en línea y subir la documentación requerida, que incluye: currículum vitae, DUI vigente, comprobantes de estudios, constancias de experiencia laboral, antecedentes penales y solvencia policial.
El periodo para aplicar es del 24 al 30 de abril de 2026, y según advierte el BCR, cualquier omisión en los requisitos será motivo de exclusión inmediata del proceso.
Otro punto importante es la modalidad de pago, los honorarios se entregarán mensualmente contra cumplimiento de metas y entrega de productos, lo que implica que los contratados deberán trabajar bajo objetivos específicos.
Para quienes facturan con IVA, deberán emitir factura de consumidor final, aunque los ingresos estarán exentos de este impuesto.
El proceso ya está abierto y puede realizarse en línea a través del sitio oficial del BCR:
https://formularios.bcr.gob.sv/vacantes
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Periodista de El Faro a favor de juicio para 486 mareros pero exige que sea con base a ley y no por caprichos
El periodista de El Faro, Carlos Martínez d’Aubuisson, se mostró de acuerdo del juicio en contra de 486 mareros de la MS, pero indicó que es necesario que el proceso se desarrolle con base a pruebas con contra de los sujetos y que no sea solo por caprichos de un sector o netamente propagandístico
Según Martínez Martínez d’Aubuisson, espera que recibieran un juicio «solido y con el amparo de la ley» para que reciban su condena por los hechos delictivos cometidos.
Además, el periodista de El Faro está pidiendo que se individualice cada caso para que sean castigados «correctamente» estos miembros de la Mara Salvatrucha MS-13.
Estos 486 terroristas de la MS son quienes ostentan rangos de ranfleros históricos, ranfleros de las calles y corredores de programa, los cuales ordenaron crimenes y afectaron a muchas familias salvadoreñas.
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Capturan a 91,954 vinculados a maras con régimen de excepción
En el transcurso de 2026, el régimen de excepción ha permitido a las autoridades mantenerse firmes para localizar y capturar a integrantes de estructuras pandilleriles que aún permanecen activos o en la clandestinidad.
Entre el 1.° de enero y el 15 de abril, las autoridades han localizado a 1,110 vinculados a pandillas, entre integran tes y colaboradores.
Las estadísticas de Seguridad detallan que desde el 27 de marzo de 2022 hasta el cierre de 2025 se efectuaron 90,844 detenciones. Esta cifra aumentó a 91,954 hasta el pasado 15 de abril.
Durante el régimen de excepción, las autoridades también han decomisado a estas estructuras 5,361 armas de fuego, 12,038 vehículos, 24,673 celulares y droga con un valor económico de $1,533,948,635.
El régimen de excepción ha facilitado investigaciones más ágiles, intervenciones y detenciones. De igual forma, las fuerzas de seguridad mantienen operativos constantes en distintas zonas del país, y se enfocan en desarticular remanentes de estos grupos para evitar que se reorganicen. Hasta la fecha, la medida constitucional ha sido prorrogada 49 ocasiones; la última extensión está vigente desde el 1.º hasta el 30 de abril de 2026.
Entre los últimos detenidos está Henry Ernesto Carballo Telule, de 26 años. La Policía Nacional Civil informó que está perfilado como un homeboy de la MS-13, clica Francis Locos Salvatruchos.
Además, Carballo tiene antecedentes desde 2017 por homicidio tentado y portación ilegal de arma de fuego. «Según las investigaciones se encargaba de movilizar las armas y droga de la pandilla», estableció la corporación policial.
El detenido será remitido a las autoridades correspondientes para que sea procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.
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El Vaticano nombra a monseñor Giancarlo Dellagiovanna como nuevo nuncio apostólico para El Salvador
La Nunciatura Apostólica en El Salvador informó este sábado que su santidad el papa León XIV ha nombrado nuevo nuncio apostólico en el país a Giancarlo Dellagiovanna, arzobispo titular de Sistroniana.
El nuevo representante diplomático de la Santa Sede sustituirá en el cargo al anterior nuncio Luigi Cona y asumirá la misión de fortalecer las relaciones entre el Vaticano y el Estado salvadoreño, así como de acompañar a la Iglesia católica local.
Monseñor Dellagiovanna, de origen italiano, cuenta con una amplia trayectoria dentro del servicio de la Santa Sede. Ingresó al cuerpo diplomático en 2005 y ha desempeñado funciones en diversas nunciaturas alrededor del mundo, incluyendo países de América Latina y Europa. Además, ha trabajado en la Secretaría de Estado del Vaticano, órgano clave en la gestión de las relaciones internacionales de la Iglesia.
Fue ordenado sacerdote en 1999 y posteriormente se especializó en Derecho Canónico. En 2025 fue elevado al rango de arzobispo y designado nuncio apostólico en Burkina Faso, experiencia que refuerza su perfil diplomático dentro de la estructura vaticana.
El cargo de nuncio apostólico implica una doble función: actuar como embajador del papa ante el gobierno del país y servir como enlace directo con la Iglesia católica local, participando incluso en procesos relevantes como el nombramiento de obispos.
Con este nombramiento, la Santa Sede reafirma su presencia diplomática en El Salvador en un contexto de retos sociales y pastorales, donde la figura del nuncio desempeña un papel clave en el diálogo entre Iglesia, Estado y sociedad.
Se espera que en los próximos días se den a conocer detalles sobre la fecha de llegada de monseñor Dellagiovanna al país y su agenda inicial.