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Autoridades registran cuatro muertes por inmersión
Las autoridades de Protección Civil registran cuatro personas fallecidas a causa de asfixia por inmersión -ahogamiento- durante el periodo vacacional.
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya informó que la primera muerte por inmersión ocurrió el sábado pasado en Santo Tomás, en el lado Sur del lago de Ilopango. «La persona ingresó en horas de la madrugada, en estado de ebriedad», detalló.
Mientras que el domingo, las autoridades recuperaron los cuerpos de tres personas fallecidas por asfixia por inmersión: un hombre en una poza de Tenancingo, quien habría sufrido un trauma craneal al ingresar al agua, y dos personas más en playas Costa del Sol, en La Paza y en Costa Azul, Sonsonate.
«En al menos los dos casos de personas que murieron en la playa: primero, ingresaron cuando el lugar ya estaba cerrado; segundo, en altas horas de la noche y, aparentemente, en estado de ebriedad», detalló Amaya.
El funcionario reiteró: «El mar no es un lugar apto para demostrar nuestras habilidades en la natación. El mar no es un lugar que debería permitirnos hacer gala de nuestras habilidades. Para eso está la piscina, para eso está cualquier otro lugar que no haya tanto riesgo».
La Unidad de Guardavidas está desplegada en todo el territorio, «nosotros hacemos monitoreos, al menos cuatro veces al día, en las diferentes playas. También, es importante decirle a la población que cuando los guardavidas pongan la bandera roja, al final del día, ya no ingresen al mar», indicó el titular de Protección Civil.
En este periodo vacacional, las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil están desarrollando diferentes acciones en distintos escenarios, con el fin de prevenir emergencias, no solo en las vías públicas, sino también en centros y parques recreativos.
El objetivo es concientizar a la población de los riesgos y demostrar la capacidad de respuesta inmediata y efectiva de las autoridades.
Jetset
Sydney Sweeney regresará para secuela de «La Empleada»
La belleza y el encanto natural de Sydney Sweeney volverá a apoderarse de la pantalla grande con la secuela de «La Empleada», la cual fue confirmada para 2027 y que contará con la incorporación de Kirsten Dunst en el elenco principal.
Sony Pictures aseguró que la película, titulada «El Secreto de la Empleada», llegará a los cines de todo el mundo el 17 de diciembre de 2027, curiosamente, el mismo día que esta agendado el estreno de «Avengers: Secret Wars», película con la que Marvel Studios espera cerrar toda la etapa de su universo cinematográfico.
La empresa de entretenimiento confirmó la secuela tras el éxito que fue «La Empleada» el año pasado, recaudando más de $400 millones en taquilla mundial y con un costo de producción de aproximadamente $35 millones.
La secuela tendrá siempre como protagonista a Sydney Sweeney, actriz que no deja de estar en el centro de ciertas polémicas, pero que se ha convertido en una de las más solicitadas para la industria cinematográfica en Hollywood.
Sweeney repetirá su papel como Millie, ahora siendo el ama de llaves de una casa donde no puede conocer a su empleadora. Esta adaptación mantendrá la línea de misterio y suspenso de la primera entrega y de los libros en que se basa la ahora franquicia, escritos por Freida McFadden.
Junto a ella llegará Kirsten Dunst, una actriz consolidada en la industria y que ha tenido una carrera marcada por el éxito desde temprana edad con su participación en «Entrevista con el Vampiro». Recientemente, su carrera tuvo un nuevo aire con «Guerra Civil», donde la crítica alabó su desempeño.
Gamers
Tres de cada cuatro mujeres juegan videojuegos y redefinen la industria
El perfil del gamer global está cambiando y los datos más recientes lo confirman. De acuerdo con información compartida por Acer, basada en el Global Gamer Study 2025 de Newzoo, el 76 % de las mujeres en el mundo ha jugado videojuegos en los últimos seis meses.
La cifra refleja un crecimiento sostenido y evidencia que la industria es hoy más diversa que nunca.
Sin embargo, la alta participación no implica necesariamente que hombres y mujeres jueguen de la misma forma. El estudio revela diferencias clave en hábitos, acceso a plataformas y formas de interacción con el gaming, lo que está impulsando cambios importantes en el ecosistema, especialmente en el segmento de PC.
Diferencias en el acceso y uso de plataformas
El gaming móvil continúa siendo la puerta de entrada más común: un 62 % de las mujeres juega en dispositivos móviles, una cifra ligeramente superior al 60 % de los hombres.
No obstante, la brecha se amplía en plataformas como PC, donde solo el 28 % de las mujeres participa, frente al 42 % de los hombres.
«Esto no significa menor interés, sino una diferencia en acceso, hábitos y contexto de uso. Mientras el gaming móvil ofrece inmediatez, el PC representa una experiencia más profunda, personalizada y de alto rendimiento, lo que abre una oportunidad clara para la industria», destaca la marca.
Otro cambio relevante está en cómo las mujeres descubren nuevos títulos. A diferencia del público masculino, existe una menor dependencia de canales especializados como comunidades gaming o plataformas enfocadas exclusivamente en videojuegos.
En su lugar, el descubrimiento ocurre a través de espacios más amplios y cotidianos, como redes sociales, tiendas digitales o recomendaciones personales. Esta tendencia sugiere que el crecimiento del gaming ya no se limita a nichos tradicionales, sino que se expande hacia audiencias más diversas.
Una brecha en el gasto que persiste
Pese a la alta participación, el estudio también señala diferencias en el gasto: el 43 % de las mujeres reporta invertir en videojuegos, frente al 58 % de los hombres. Según la información compartida por Acer, este contraste no necesariamente indica menor interés, sino distintos niveles de acceso, engagement y prioridades de consumo.
En este contexto, la industria enfrenta el desafío de desarrollar propuestas más accesibles y adaptadas a distintos perfiles de usuario.
El PC como eje de una nueva etapa del gaming
Con una audiencia cada vez más diversa, el papel del PC también está evolucionando. Más allá del alto rendimiento, las computadoras (especialmente las laptops) se posicionan como herramientas versátiles que integran entretenimiento, trabajo y creatividad.
«Hoy vemos cómo el gaming en PC está evolucionando hacia una experiencia mucho más inclusiva y flexible. Las nuevas generaciones de usuarios buscan dispositivos que no solo ofrezcan rendimiento, sino que se adapten a distintos momentos de uso: desde el entretenimiento hasta la creación y el trabajo. En ese escenario, las laptops se convierten en una herramienta clave para ampliar el acceso al ecosistema gaming», afirmó Nigel Pallete, gerente de Ventas para Centroamérica y Caribe de Acer.
Principal
Medio Ambiente pronostica sol intenso y ambiente brumoso para esta semana
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que los próximos días serán con sol intenso y una ligera bruma que puede hacer que el ambiente se sienta más caliente.
De acuerdo con el informe, entre los meses de marzo y mayo, el aire contiene más partículas, creando un ambiente brumoso debido a la radiación solar y clima estable. En este periodo, el aire tiende a ser más seco, el cielo se mantiene despejado durante el día y las temperaturas aumentan por la tarde.
Los grupos con mayor vulnerabilidad ante este fenómeno son los adultos mayores, los niños, las mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas respiratorias y cardíacas.
Por lo que, el MARN recomienda a la población evitar la exposición al aire libre en horas de mayor insolación, entre las 12:00 del mediodía a las 3:00 de la tarde; y evitar hacer ejercicios en lugares abiertos.
Además, usar protector solar si se expondrán en horas de mayor insolación y mantenerse hidratado para evitar un golpe calor.
El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, afirmó que abril es el mes más caluroso del año en El Salvador. Las temperaturas pueden superar los 40 °C, en algunos puntos del territorio.
«También puede presentarse una ola de calor, presencia de vientos nortes y, hacia finales del mes, el inicio de las lluvias en la franja norte», indicó.
Agregó que, la población debe tomar precauciones y mantenerse informada a través de las actualizaciones del pronóstico por las fuentes oficiales.
Para esta tarde se prevén lluvias y actividad eléctrica, en varios sectores de la zona centro, occidente y cadena montañosa norte y sus alrededores.
En la noche, se prevén lluvias y actividad eléctrica en sectores de la zona central, oriental y occidental, con énfasis en la cadena montañosa norte. Es probable que para la madrugada del jueves se presenten algunas lluvias en zonas de montaña y principalmente en la costa oriental.
Las temperaturas extremas en San Salvador alcanzarán los 34 °C, en Acajutla será de 36 °C, mientras que en San Miguel hasta de 38 °C.