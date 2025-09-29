Principal
Autoridades coordinan el tráfico tras la caía de árbol de gran tamaño en calle al Boquerón
Un árbol de gran magnitud cayó sobre el Kilómetro 15 de la calle al Boquerón, Santa Tecla, La Libertad Sur,
Las autoridades reportan que el paso vehicular se encuentra parcialmente bloqueado, por lo que piden precaución a los conductores que circulan por la zona.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ya están en el lugar para orientar a los conductores, mientras se realizan las labores de limpieza.
Además, las autoridades recomiendan a la población mantener las precauciones, debido a la posibilidad de la caída de más árboles o vallas publicitarias por las lluvias.
Principal
Fiscalía logra que pandilleros reciban tres décadas de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) informa que a 30 años de cárcel fueron condenados pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) que le quitaron la vida a una víctima.
Según las investigaciones, los condenados se encontraban departiendo con la víctima cuando uno de ellos sacó su arma de fuego y le disparó, acción que lo hizo perder el equilibrio y caer al suelo.
Los demás, aprovechándose de la situación, también sacaron sus armas para dispararle hasta quitarle la vida.
El crimen ocurrió en noviembre de 2021 en Concepción de Ataco, Ahuachapán Centro.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, detalló la fuente fiscal.
Principal
Sorprenden a joven metiéndose productos en su pantalón en un supermercado del país
En redes sociales se ha hecho viral el momento cuando un joven fue sorprendido al momento de hurtar productos dentro de un supermercado.
Según se observa en el video, el joven introdujo varios productos de diferentes tipos dentro de su pantalón, con la intención de no cancelarlos.
Sin embargo, personal de supermercado notó la conducta inapropiada del joven e hizo que los devolviera, frente a la mirada otros clientes.
Hasta el momento, se desconoce en qué lugar del país ocurrió este incidente.
Internacionales -deportes
Barcelona sufre para ganarle a un pobre Real Sociedad y se consolida como líder
El fútbol Club Barcelona logró un triunfo importante para posicionarse cómo líder de La Liga española.
Los dirigidos por Hansi Flick, aprovecharon la derrota sufrida por su archi rival el Real Madrid, sin embargo, tenían que poner toda la carne al asador para posicionarse como líder en la tabla de posiciones.
El Barcelona destacó con su juego dominante el primer tiempo pero las ocasiones de gol no las aprovecharon y en un descuido los de la Real Sociedad abrieron el marcador dejando a los culés asustados.
Antes del cierre del primer tiempo, los blaugranas lograron el empate tras un potente cabezazo de Jules Koundé.
Para el segundo tiempo los de Flick no lubricaban y entró el jugador que todos quieren en su equipo, Lamine Yamal, quien en un minuto y medio de juego hizo una jugada magistral y puso el balón en la cabeza de Lewandowski quién aprovechó para abatir al guardameta y poner el definitivo 2 a 1.
En los minutos finales, los blaugranas sufrieron debido a los constantes ataques de la Real Sociedad que no lograron aprovechar.
A pesar de eso, el Barcelona se llevó los puntos y espera con ansias la llegada del PSG con quién se medirán fuerzas en la segunda fecha de la Champions League.