Sorprenden a joven metiéndose productos en su pantalón en un supermercado del país

El fútbol Club Barcelona logró un triunfo importante para posicionarse cómo líder de La Liga española.

Los dirigidos por Hansi Flick, aprovecharon la derrota sufrida por su archi rival el Real Madrid, sin embargo, tenían que poner toda la carne al asador para posicionarse como líder en la tabla de posiciones.

El Barcelona destacó con su juego dominante el primer tiempo pero las ocasiones de gol no las aprovecharon y en un descuido los de la Real Sociedad abrieron el marcador dejando a los culés asustados.

Antes del cierre del primer tiempo, los blaugranas lograron el empate tras un potente cabezazo de Jules Koundé.

Para el segundo tiempo los de Flick no lubricaban y entró el jugador que todos quieren en su equipo, Lamine Yamal, quien en un minuto y medio de juego hizo una jugada magistral y puso el balón en la cabeza de Lewandowski quién aprovechó para abatir al guardameta y poner el definitivo 2 a 1.

En los minutos finales, los blaugranas sufrieron debido a los constantes ataques de la Real Sociedad que no lograron aprovechar.

A pesar de eso, el Barcelona se llevó los puntos y espera con ansias la llegada del PSG con quién se medirán fuerzas en la segunda fecha de la Champions League.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...