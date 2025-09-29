Barcelona sufre para ganarle a un pobre Real Sociedad y se consolida como líder

Este sábado, el Real Madrid perdió el paso perfecto e invicto al caer 5-2 en un derbi frenético ante el Atlético de Madrid, gracias a un doblete de Julián Álvarez, incluido un golazo de tiro libre.

El derbi de Madrid fue frenético desde el inicio y no dejó ningún instante de respiro. La garra del Atlético sorprendió a un Real Madrid que tardó en meterse al partido, regalando un espectacular empate 2-2 en el primer tiempo.

El equipo de Diego Simeone desfiguró al líder en el inicio del derbi y tras dos ocasiones perdonadas por Sorloth, abrió el marcador a los 14 minutos con un testarazo de Le Normand.

El Real Madrid despertó con un gol de Mbappé, que conectó con Güler a los 25 minutos y definió con calidad con un disparo cruzado.

La remontada del Real Madrid llegó en una acción de Vinícius, que castigó un mal despeje de cabeza de Le Normand, para asistir a Güler en el minuto 36.

Antes del descanso, el átbitro Alberola Rojas anuló el empate a dos, por mano de Lenglet en el remate, pero Sorloth se desquitó de sus errores con un cabezazo en el añadido del primer acto para un trepidante 2-2.

El segundo tiempo se pintó de rojo, blanco y azul. El Atlético aprovechó dos oportunidades y acertó para tomar una buena ventaja.

Finalmente, Julián Álvarez aprovechó un penalti en el minuto 51 y un tiro libre en el 63 para marcar un doblete. El golazo del 4-2 parecía suficiente para sentenciar el partido.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...