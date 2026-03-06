Internacionales
Australia obliga a sitios pornográficos a bloquear acceso a menores de 18 años a partir del lunes
El regulador australiano de internet advirtió este viernes que los sitios web pornográficos deberán bloquear el acceso a menores de 18 años a partir del lunes, en virtud de nuevas y amplias restricciones destinadas a proteger a los niños.
Algunos sitios web en Australia ya habían impedido el acceso a usuarios no registrados el viernes y estaban rechazando nuevas inscripciones, pocos días antes de que sea obligatorio utilizar tecnología de verificación de edad para impedir la entrada de menores.Las nuevas normas amplían las medidas de seguridad digital de Australia, tras la prohibición pionera, vigente desde el 10 de diciembre, que impide a los menores de 16 años usar las redes sociales.
La ofensiva restringe el acceso de menores a «contenidos inapropiados para su edad», incluidos la pornografía, la violencia de alto impacto, el suicidio y los trastornos alimentarios.
La normativa abarca sitios pornográficos, motores de búsqueda, tiendas de aplicaciones, proveedores de videojuegos y sistemas de inteligencia artificial generativa, incluidos los chatbots.
El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (35 millones USD) por cada infracción.
Internacionales
Estados Unidos acogerá la cumbre «Escudo de las Américas»
El próximo 7 de marzo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se unirá al presidente Donald J. Trump en la cumbre «Escudo de las Américas» (Shield of the Americas) que se celebrará en Doral, Florida, informó oficialmente la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado.
Según la nota oficial, Estados Unidos recibirá a sus aliados más cercanos del hemisferio para coordinar esfuerzos que promuevan la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región. «Esta histórica coalición de naciones trabajará conjuntamente para impulsar estrategias que detengan la injerencia extranjera, las pandillas y cárteles criminales y narcoterroristas, y la inmigración ilegal y masiva», señala el comunicado.
El Departamento de Estado indicó que la inscripción de prensa para la cumbre ya se encuentra cerrada, aunque algunos eventos seleccionados serán transmitidos en línea a través de las plataformas digitales de la Casa Blanca, la página oficial del Departamento y su canal de YouTube.
Internacionales
Trump afirma que sólo una «rendición incondicional» de Irán pondrá fin a la guerra
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que sólo una «rendición incondicional» de Irán pondrá fin a la guerra, cuando se cumple casi una semana del inicio del conflicto en Oriente Medio.
La guerra, desatada el sábado tras una ofensiva israeloestadounidense contra la república islámica, se amplió a todo Oriente Medio debido a las múltiples represalias de Teherán
«No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!», escribió este viernes Trump en su plataforma Truth Social.
Luego, añadió el mandatario, tras la elección de un «líder(es) GRANDIOSO(S) Y ACEPTABLE(S)», Washington trabajará con sus aliados «para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca».
«MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA)», escribió sobre el futuro del país, haciendo un paralelismo con su lema MAGA, Make America Great Again (Devolverle la grandeza a Estados Unidos).
Esta guerra arrastró a naciones más allá de la región, sacudió los sectores energéticos y de transporte del mundo y llevó incluso el caos a zonas habitualmente pacíficas alrededor del Golfo.
«Todos los ataques ilegales en Oriente Medio y más allá están causando un sufrimiento y un daño enormes a la población civil de toda la región, y suponen un grave riesgo para la economía mundial, especialmente para las personas más vulnerables», advirtió por su parte el viernes el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
«La situación podría salirse de control. Es hora de detener los combates y entablar negociaciones diplomáticas serias», añadió.
En Teherán, en la tarde del viernes, se oyeron nuevas y potentes explosiones, en el este de la capital, objetivo de ataques frecuentes en los últimos días.
Espesas columnas de humo negro se elevaban sobre los edificios, según constataron periodistas de AFP.
Durante el día, en el primer viernes de oración desde la muerte del ayatolá Alí Jamenei, multitudes de hombres y mujeres vestidos de negro salieron a la calle, algunos con banderas iraníes, otros con retratos del líder supremo fallecido en el primer día del conflicto.
La capital iraní se vio sacudida por fuertes explosiones, según periodistas de AFP que describieron los bombardeos de la jornada como los más intensos hasta ahora en la capital.
«La ciudad se vació, mucha gente se fue», aseguró a AFP Robert, de 60 años, un empresario de Teherán, que cruzó la frontera entre Irán y Armenia. «Se oyen explosiones (…) al menos 5 o 6 veces al día».
La agencia iraní Irna da cuenta de un balance de 1.230 muertos desde el sábado, cifras que AFP no pudo verificar.
El ejército israelí dijo que este viernes atacó «más de 400 objetivos» en Irán, en varias regiones del país, un cifra similar a la de otros días.
La respuesta de Irán a los ataques israeloestadounidenses está afectando a sus vecinos del Golfo, especialmente a los que albergan bases e intereses de Estados Unidos.
Arabia Saudita y Catar anunciaron el viernes haber repelido ataques con drones y misiles contra bases aéreas. En Baréin, un hotel y varios edificios fueron golpeados.
Trece personas, entre ellas siete civiles, murieron en los países del Golfo, incluida una niña de 11 años en Kuwait. En Israel, 10 personas fallecieron, según las autoridades.
En Líbano, arrastrado al conflicto cuando el grupo proiraní Hezbolá atacó a Israel para «vengar» la muerte de Jamenei, el balance de los bombardeos israelíes no deja de aumentar: al menos 217 personas fallecieron y casi 800 resultaron heridas desde el lunes, según las autoridades.
Imágenes de AFPTV mostraban edificios destrozados y vehículos calcinados en el sur de la capital libanesa tras una noche de intensos bombardeos contra este bastión del grupo chiita Hezbolá.
Hezbolá por su parte sigue lanzando cohetes contra Israel, 70 el viernes, según el ejército israelí, que por su parte afirmó haber atacado «500 objetivos» en Líbano desde el lunes y haber matado a «70 terroristas» del grupo chiita.
Según el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), unas 300.000 personas se vieron forzadas a desplazarse en Líbano desde el lunes, un movimiento masivo que podría llevar a una «catástrofe humanitaria», afirmó el primer ministro libanés, Nawaf Salam.
Las organizaciones internacionales también se preguntan qué ocurrió con un bombardeo de una escuela de Minab, en Irán, el primer día del conflicto y que según Teherán habría causado la muerte de 150 personas.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió una investigación «rápida» y con «total transparencia» después de que el New York Times reveló que pudo tratarse de un ataque estadounidense.
Ni Estados Unidos ni Israel han dicho que estuvieran detrás del ataque.
Estas confrontaciones han trastocado profundamente los mercados económicos mundiales, mientras su duración sigue siendo incierta.
El estrecho de Ormuz, clave en el Golfo y por donde normalmente transita el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial, sigue siendo de facto intransitable desde que los Guardianes de la Revolución aseguraron tener el control «total» el miércoles.
Internacionales
Diez millones de personas afectadas por el robo de datos en un ciberataque contra el transporte de Londres
Piratas informáticos se hicieron con los datos de 10 millones de personas durante un ciberataque contra el operador del transporte de la capital británica, Transport for London (TfL), en 2024, en uno de los mayores robos de datos del país, informó el viernes la BBC.
TfL —que registra hasta 5 millones de viajes al día en el metro de Londres— señaló a la AFP que en el momento del incidente, en septiembre de 2024, envió un correo electrónico «a todos los clientes de los que teníamos una dirección», más de 7 millones.
El objetivo era «informarles de la posibilidad de que algunos datos hubieran sido robados», añadió el operador, sin confirmar la cifra mencionada por la cadena británica.
La BBC explicó que tuvo acceso a los datos robados gracias a una fuente procedente del entorno de la piratería informática, con nombres, direcciones de correo electrónico y postales, además de números de teléfono de «alrededor de 10 millones de personas».
En el momento del ataque —que no tuvo consecuencias sobre los servicios de transporte en sí—, TfL reconoció que se habían consultado datos personales de clientes, aunque afirmó que el impacto había sido «muy limitado».
En ese momento, «identificamos a unos 5.000 clientes que necesitaban asistencia, porque sabíamos que algunos de sus datos de reembolso», en particular los bancarios, «podrían haber sido consultados», precisó el viernes un portavoz de TfL.
Dos hombres fueron acusados formalmente el año pasado por la justicia británica en relación con este caso.
El juicio comenzará en junio contra esas dos personas, que entonces tenían 18 y 19 años, y se sospecha que forman parte de un colectivo criminal en línea conocido como Scattered Spider.
El Reino Unido sufrió varios grandes ciberataques el año pasado, dirigidos especialmente contra cadenas comerciales como Marks & Spencer, Harrods y Co-op, así como contra el fabricante de automóviles Jaguar Land Rover, cuya actividad quedó paralizada durante más de un mes.