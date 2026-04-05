Astronautas de Artemis vislumbran el «Gran Cañón» de la Luna antes de histórico sobrevuelo lunar

Los astronautas de Artemis II han contemplado partes de la Luna nunca antes vistas por ningún humano, informaron este domingo los miembros de la tripulación, cuando su nave espacial superó la marca de dos tercios de su viaje hacia el tan esperado sobrevuelo lunar.

Cuando los astronautas se fueron a dormir en las primeras horas del domingo, dando por concluido el cuarto día de su misión de 10 días, se encontraban a casi 200,000 millas (321,869 kilómetros) de la Tierra y a 82,000 millas de la Luna, según el panel de control en línea de la NASA.

La agencia espacial estadounidense publicó el domingo una imagen tomada por la tripulación de Artemis, en la que se ve la Luna distante y la cuenca Oriental visible.

«Esta misión marca la primera vez que toda la cuenca ha sido vista por ojos humanos», dijo la NASA. El enorme cráter, que se asemeja a una diana, ya había sido fotografiado anteriormente por cámaras en órbita.

Hablando en vivo desde el espacio con niños canadienses, la astronauta Christina Koch dijo que lo que más entusiasmaba a la tripulación era ver la cuenca, a la que a veces se denomina el «Gran Cañón» de la Luna.

«Es muy característica y ningún ojo humano había visto nunca antes este cráter hasta hoy, realmente, cuando tuvimos el privilegio de verlo», dijo Koch durante la sesión de preguntas y respuestas organizada por la Agencia Espacial Canadiense.

El próximo gran hito se espera entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, momento en el que los astronautas entrarán en la «esfera de influencia lunar», donde la gravedad de la Luna ejercerá una fuerza mayor sobre la nave espacial que la de la Tierra.

Si todo transcurre sin contratiempos, cuando la nave Orion gire alrededor de la Luna los astronautas -los estadounidenses Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen- podrían batir un récord al aventurarse más lejos de la Tierra que ningún ser humano hasta ahora.

La NASA señaló que la tripulación de Artemis ha completado una demostración de pilotaje manual y ha revisado su plan de sobrevuelo lunar, incluido el repaso de los accidentes geográficos que deberán analizar y fotografiar durante el tiempo que estén orbitando la Luna.

Antes, los astronautas habían comenzado el día con una comida que incluía huevos revueltos y café, dijo la NASA, y se habían despertado con la canción «Pink Pony Club», el éxito pop de Chappell Roan.

«La moral a bordo es alta«», dijo el comandante Reid Wiseman al centro de Control de la Misión en Houston al inicio de la jornada laboral de la tripulación.

Este padre de dos niñas estaba especialmente animado en parte porque tuvo la oportunidad de hablar con sus hijas desde el espacio.

«Estamos aquí arriba, tan lejos, y por un momento volví a reunirme con mi pequeña familia», dijo en una rueda de prensa en vivo. «Fue simplemente el momento más grande de toda mi vida».

Es una hazaña que Wiseman ha calificado de «hercúlea» y que la humanidad no ha logrado en más de medio siglo.

Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.

Verán la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970.

Los vuelos Apolo sobrevolaron a unas 70 millas por encima de la superficie lunar, pero la tripulación de Artemis II estará a poco más de 4.000 millas en su mayor aproximación, lo que les permitirá ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

Los astronautas de Artemis II ya han observado perspectivas totalmente nuevas.

«Anoche tuvimos nuestra primera vista de la cara oculta de la Luna, y fue absolutamente espectacular», dijo Koch durante una entrevista en directo desde el espacio.

John Honeycutt, director del programa del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, compartió en una sesión informativa el sábado una nueva imagen transmitida por los astronautas.

«En el extremo izquierdo se pueden ver rasgos de la Luna que no habían sido vistos por ojos humanos hasta ayer», dijo Honeycutt, explicando que solo los instrumentos robóticos habían «visto» antes esa región.

La tripulación de Artemis II ha estado ocupada tomando fotografías, incluso con teléfonos inteligentes, dispositivos que la NASA aprobó recientemente para llevar a bordo de vuelos espaciales.

La agencia espacial ya había difundido imágenes de Orion que incluían un retrato completo de la Tierra, con sus océanos de un azul intenso y nubes arremolinadas.

La misión forma parte de un plan a largo plazo para regresar repetidamente a la Luna, con el objetivo de establecer una base lunar permanente que ofrezca una plataforma para futuras exploraciones.

Es un viaje muy esperado que exige una precisión extrema, pero aún deja espacio para que los astronautas hagan realidad sus sueños de infancia sobre los vuelos espaciales.

«Simplemente me hace sentir como un niño pequeño», relató recientemente Hansen al describir la alegría de flotar.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...