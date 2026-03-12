Principal
Asamblea aprueba reformas a Ley que regula las Mypes
Un paquete de reformas a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas fue autorizado, ayer, por la Asamblea Legislativa con el aval de 57 diputados.
Las modificaciones tienen el propósito de favorecer la creación y consolidación de las Mypes, que actualmente representan el 99.6 % del tejido empresarial en El Salvador.
Entre los cambios aprobados está la reclasificación de las Mypes, de manera que las microempresas serán consideradas todas aquellas que tienen un ingreso mensual de hasta 500 salarios mínimos del sector comercio y un máximo de diez empleados.
A su vez, las microempresas tendrán una subclasificación de las que están en fase de subsistencia y obtienen ingresos de hasta 57 salarios mínimos y tienen contratados hasta dos trabajadores; otra categoría es la Acumulación, que son aquellas que obtienen ingresos mensuales arriba de los 57 salarios, hasta 300; finalmente, está la Expansión que son todos los negocios en las que hay un ingreso mensual arriba de 300 salarios mínimos hasta 500.
Por otra parte, la reforma considera a las pequeñas empresas y a todos los negocios que obtienen en ventas más de 500 salarios mínimos del sector comercio hasta 5,000 salarios mínimos. Además, tienen empleadas a un grupo de personas que oscila entre 11 y 50.
Otro cambio es que las instituciones deberán cancelar los bienes o servicios que contraten a las Mypes en un período máximo de 30 días o deberán asumir el pago de intereses.
Con el propósito de evitar los cargos excesivos a las Mypes se incorpora el principio de proporcionalidad en trámites y costos administrativos.
El decreto también incluye la creación del Sistema de Representación y Consulta de las Mypes que permitirá la coordinación entre el sector empresarial, actores territoriales e instituciones públicas a fin de mejorar las condiciones del sector.
Como parte de ese sistema, se establece que las alcaldías deberán crear mesas técnicas representativas locales donde se mantenga un diálogo entre autoridades y las Mypes que den paso a la creación de proyectos y programas que dinamicen la economía local. El sistema será implementado y supervisado por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa [CONAMYPE].
Principal
Cabecilla pandillero es condenado a 14 años de prisión
Una pena de 14 años de cárcel recibió Vicente Antonio Tobías Alberto, alias Demon, cabecilla de la pandilla 18. La condena fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Tobías Alberto fue procesado por agrupaciones ilícitas. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, el criminal ostentaba el rango de palabrero de la cancha Tynis Locos Revolucionarios, de la pandilla 18 y delinquía en los distritos de El Paisnal y Aguilares y alrededores, todos del municipio de San Salvador Norte junto a otros delincuentes.
Junto a Tobías fueron procesados otros seis miembros de la pandilla -todos ausentes- quienes recibieron una condena de cinco años de cárcel, debido a su rango de homeboys.
«Las investigaciones, iniciadas en 2016, determinaron que los sujetos amedrentaban a estudiantes de la zona para impedirles asistir a los centros escolares. Asimismo, mantenían bajo amenaza a empleados de un ingenio local, a quienes intimidaban para forzar el pago de extorsiones por parte de sus patronos», detalló el ministerio público.
Internacionales
Tiroteo en universidad de EE. UU. deja dos heridos y el atacante muerto
Dos personas resultaron heridas el jueves en un tiroteo en una universidad del estado de Virginia, sur de Estados Unidos, en el que murió el atacante, según informó la institución.
La Universidad Old Dominion afirmó en un comunicado que un hombre armado abrió fuego en un edificio en el campus en Norfolk, momento en el que hirió a dos personas. Las víctimas fueron trasladadas al hospital.
La institución indicó que la policía y personal de emergencia «respondieron de inmediato» y «el atacante falleció».
Las clases fueron suspendidas por el resto del día.
Los tiroteos escolares son frecuentes en Estados Unidos, donde el número de armas supera al de personas y las regulaciones incluso para comprar rifles de estilo militar son laxas.
Internacionales
El petróleo roza los $100 por la guerra en Oriente Medio
El precio del petróleo opera este jueves cerca de los 100 dólares por barril y los mercados siguen incrementando sus pérdidas en la decimotercera jornada de guerra en Oriente Medio, marcada por nuevos ataques contra objetivos energéticos en el Golfo.
Hacia las 13H50 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte subía un 8,6% hasta los $99,89, tras haberse disparado a más de 100 USD durante la sesión en Asia.
Su equivalente estadounidense, el WTI, ganaba un 8,57% hasta los $94,73.
Los precios del petróleo siguen al alza pese al anuncio, el miércoles, de los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre ellos Estados Unidos, de liberar en el mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, una cifra récord, para calmar la inquietud por la falta de suministro.
«En el lenguaje de los parqués, la liberación de reservas por parte de la AIE equivale a apuntar con una manguera de jardín hacia el incendio de una refinería», apunta Stephen Innes, gestor de SPI AM.
«El mercado cede brevemente y luego vuelve de inmediato a la valoración del verdadero problema», asegura el analista.
Irán lanzó este jueves una nueva oleada de ataques contra infraestructuras petroleras de los países del Golfo, tras haber atacado la víspera a dos petroleros.
Además, el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, pidió este jueves que se mantenga cerrado el estrecho de Ormuz durante su primera intervención pública.
En este contexto, las bolsas están bajo presión. En Wall Street, en las primeras operaciones tras la apertura, el Nasdaq perdía un 0,80%, el S&P 500 cedía un 0,80% y el Dow Jones un 1,25%.
En Europa, hacia las 13H40 GMT, la Bolsa de París perdía un 0,58%, Fráncfort un 0,40%, Londres retrocedía un 0,45% y Milán un 1,02%.
La guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ha tomado una dimensión regional, y amenaza el suministro mundial de petróleo al perturbar el tráfico en el estrecho de Ormuz, un punto de paso estratégico de crudo y gas.
Según la AIE, los países del Golfo han reducido su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios por el bloqueo de Ormuz, «la mayor perturbación» de suministro de la historia, indicó este jueves la agencia con sede en París.