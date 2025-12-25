Arrestan a hombre que golpeó a su compañera con un corvo

En una muestra de cercanía y reconocimiento, el ministro de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, compartió la cena de Nochebuena con soldados de la Fuerza Armada de El Salvador que se mantienen desplegados en distintos puntos del territorio nacional.

El gesto simboliza el respaldo y agradecimiento del Gobierno hacia los elementos militares que, incluso en fechas tan significativas, permanecen firmes cumpliendo su misión de resguardar la paz, el orden y la seguridad de la población salvadoreña.

Esta acción también refleja el reconocimiento permanente que el presidente Nayib Bukele ha expresado hacia los soldados, quienes con honor, vocación y lealtad continúan al servicio del país, dejando de lado la celebración familiar para garantizar la tranquilidad de millones de salvadoreños.

Mientras muchas familias celebran la Navidad en sus hogares, los soldados siguen en primera línea, reafirmando su compromiso con la patria y demostrando que su labor no se detiene, ni siquiera en Nochebuena.

