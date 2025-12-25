Principal
Accidentes dejan al menos un fallecido y 11 lesionados en las últimas horas
Comandos de Salvamento informó esta mañana que un hombre falleció atropellado en la carretera Panamericana Oeste, en las cercanías de El Salitre, distrito de Nejapa, San Salvador Oeste.
Socorristas se hicieron presentes en el lugar y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales; posteriormente, las autoridades procesaron la escena e iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos.
Además, ocho personas resultaron lesionadas luego de que el vehículo en el que se transportaban volcó tras perder el control en la carretera que conduce de Rosario de Mora hacia el Puerto de La Libertad.
De acuerdo con el reporte de Cruz Verde Salvadoreña, entre los afectados se encontraba una menor de tres años.
Instituciones de primera respuesta brindaron asistencia prehospitalaria a las víctimas y los trasladaron a diferentes centros asistenciales.
Un accidente de tránsito se registró esta madrugada sobre la calle a Mapilapa, Puente de Oro, Nejapa, donde un vehículo se precipitó a una quebrada, dejando a una mujer lesionada.
Según Comandos de Salvamento la conductora se durmió, lo que provocó que su automóvil cayera a un barranco de aproximadamente dos metros.
En otro hecho, un motociclista y su acompañante resultaron lesionados tras accidentarse en la carretera Longitudinal del Norte, en las cercanías del cantón San Lorenzo, distrito de Sensuntepeque, Cabañas Este.
Elementos de Comandos de Salvamento atendieron a las víctimas y luego los llevaron a un centro hospitalario.
Estadísticas de accidentes y lesionados
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), del 1 de enero al 24 de diciembre de 2025, se han registrado 21,823 accidentes viales, que han dejado 12,971 personas lesionadas y 1,205 fallecidas.
Cabe destacar que 486 de las víctimas mortales eran peatones.
Entre las principales causas de estos percances, según el Onasevi están:
Distracción del conductor.
Invadir el carril.
No respetar las señales de tránsito.
No guardar la distancia reglamentaria.
Velocidad excesiva.
Internacionales
Un hombre mató a su vecino por usar pirotecnia en los festejos de Navidad
Un hombre de 68 años mató a su vecino de un disparo durante la madrugada de Navidad luego de una discusión originada por el uso de pirotecnia. El hecho ocurrió en un monoblock ubicado en la calle 609 entre 3 y 4, en La Plata, donde el agresor, identificado como J.C.M., efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento hacia un grupo de personas. Uno de los tiros alcanzó a Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien murió en el lugar.
“Dijo que le quemaba la cabeza”: el relato de la tía de la nena herida por una bala perdida en Navidad
Fuentes policiales indicaron a Infobae que las autoridades tomaron conocimiento del hecho tras una alerta radial que recibió el personal del Comando Patrulla, la cual advertía la presencia de un herido de arma de fuego en el complejo habitacional.
Al llegar al lugar, los agentes observaron a varios vecinos congregados y encontraron el cuerpo sin vida de Ramírez en el descanso de una escalera, con heridas de arma de fuego en el cuello y el hombro izquierdo.
Según testimonios recolectados en el lugar, el conflicto comenzó cuando los hijos de la víctima estaban utilizando pirotecnia y el ahora detenido reaccionó disparando desde el interior de su domicilio.
Los efectivos ingresaron al departamento señalado, cuya puerta permanecía entreabierta, y observaron al acusado apoyando un arma sobre una mesa. En ese momento, los agentes lograron reducirlo y proceder a su aprehensión.
Durante el allanamiento, secuestraron una pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre 40, utilizada en el hecho, junto a una escopeta especial reforzada calibre 20, un rifle de aire comprimido calibre 5 mm y varias municiones de distintos tipos. Ninguna de las armas presentaba pedido de secuestro, según detallaron fuentes policiales.
El fiscal de turno, Patricio Barraza, se hizo presente en la escena junto al gabinete de homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata para coordinar las actuaciones judiciales y periciales. El lugar fue preservado para el trabajo de los peritos, mientras que se solicitó la presencia de personal médico y la morguera para el traslado del cuerpo de la víctima.
Tras el homicidio, un grupo de vecinos incendió el Peugeot 504 propiedad del imputado en represalia por el ataque. La situación generó tensión en el barrio, donde se desplegó un operativo policial para evitar nuevos incidentes.
En el procedimiento, los uniformados también incautaron dos municiones con punta troncocónica, una munición con punta teflonada color azul, una munición calibre 40 con punta cónica y una funda para pistola.
Por su parte, el detenido fue trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata, acusado de homicidio.
La víctima, Daniel Néstor Rubén Ramírez, residía en el mismo complejo habitacional y fue identificada por familiares y vecinos que presenciaron el ataque.
El caso del jubilado que mató a su vecino en Navidad 2024
En la Navidad de 2024, Rafael Horacio Moreno (75), un expolicía Federal, mató a su vecino Sergio David Díaz (40) porque tenía el volumen de la música muy fuerte.
El hecho ocurrió cuando el jubilado salió de su casa y cruzó la calle Acevedo al 4100, en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, para reclamarle a su vecino por los sonidos de su celebración.
Tras una breve, pero violenta discusión entre ambos, el jubilado sacó su arma y le disparó en el abdomen a quemarropa. La secuencia de la pelea quedó grabada por testigos y se difundió masivamente. “Vamos a terminar mal”, le dijo el asesino a su vecino.
La víctima fue trasladada de inmediato al centro de salud más cercano, pero falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas. La Policía Bonaerense llegó al lugar tras un llamado al 911. Allí detuvo a Moreno, quien permaneció en la escena tras el hecho, y secuestró el arma utilizada.
En noviembre de 2025, un jurado popular consideró al expolicía responsable de los delitos de homicidio culposo y tenencia ilegal de arma de guerra. La jueza técnica Lucila Pacheco, perteneciente al Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Matanza, fue quien presidió el proceso, mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal Sergio Antín y la defensa fue asumida por Francisco Oneto, reconocido abogado y representante, entre varios, del presidente Javier Milei.
Principal
Arrestan a hombre que golpeó a su compañera con un corvo
La Policía Nacional Civil (PNC) informó en sus redes sociales la captura de un hombre que golpeó a su compañera con un corvo.
El hecho se registró en el distrito de Ayutuxtepeque, municipio de San Salvador Centro.
El sospechoso fue identificado como Jairo Balmore Domínguez Ochoa, de 28 años.
«El pasado 22 de diciembre, golpeó con la cacha de un corvo a su compañera de vida y luego la hirió en la cabeza, tras una discusión», detalló la PNC en su reporte
La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde recibió atención médica.
Principal
Sofocan voraz incendio que afectó a 3 viviendas en el distrito de Soyapango
Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador sofocaron un incendio estructural que afectó tres viviendas en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este.Latinos y latinoamericanos
El siniestro se registró anoche en la comunidad 1° de Diciembre, en el citado distrito, informaron las autoridades.
La pronta intervención del Cuerpo de Bomberos evitó que las llamas se propagaran hacia otras estructuras provocando mayores daños.
Afortunadamente, las autoridades no reportaron personas lesionadas en este siniestro, solo daños materiales.