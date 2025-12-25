Principal
Sofocan voraz incendio que afectó a 3 viviendas en el distrito de Soyapango
Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador sofocaron un incendio estructural que afectó tres viviendas en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este.Latinos y latinoamericanos
El siniestro se registró anoche en la comunidad 1° de Diciembre, en el citado distrito, informaron las autoridades.
La pronta intervención del Cuerpo de Bomberos evitó que las llamas se propagaran hacia otras estructuras provocando mayores daños.
Afortunadamente, las autoridades no reportaron personas lesionadas en este siniestro, solo daños materiales.
Arrestan a hombre que golpeó a su compañera con un corvo
La Policía Nacional Civil (PNC) informó en sus redes sociales la captura de un hombre que golpeó a su compañera con un corvo.
El hecho se registró en el distrito de Ayutuxtepeque, municipio de San Salvador Centro.
El sospechoso fue identificado como Jairo Balmore Domínguez Ochoa, de 28 años.
«El pasado 22 de diciembre, golpeó con la cacha de un corvo a su compañera de vida y luego la hirió en la cabeza, tras una discusión», detalló la PNC en su reporte
La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde recibió atención médica.
Carro queda reducido a cenizas por un voraz incendio en Armenia, Sonsonate
Un automóvil particular fue reducido a cenizas por un voraz incendio registrado la noche del 24 de diciembre.
El vehículo transitaba en la carretera que conduce al distrito de Armenia, departamento de Sonsonate, cuando se incendió.
La intervención de los elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador evitó que el fuego se propagara.
Afortunadamente, en este incendio no se reportaron personas con lesiones graves, solo daños materiales.
Ministro de Defensa comparte cena de nochebuena con soldados desplegados en todo el país
En una muestra de cercanía y reconocimiento, el ministro de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, compartió la cena de Nochebuena con soldados de la Fuerza Armada de El Salvador que se mantienen desplegados en distintos puntos del territorio nacional.
El gesto simboliza el respaldo y agradecimiento del Gobierno hacia los elementos militares que, incluso en fechas tan significativas, permanecen firmes cumpliendo su misión de resguardar la paz, el orden y la seguridad de la población salvadoreña.
Esta acción también refleja el reconocimiento permanente que el presidente Nayib Bukele ha expresado hacia los soldados, quienes con honor, vocación y lealtad continúan al servicio del país, dejando de lado la celebración familiar para garantizar la tranquilidad de millones de salvadoreños.
Mientras muchas familias celebran la Navidad en sus hogares, los soldados siguen en primera línea, reafirmando su compromiso con la patria y demostrando que su labor no se detiene, ni siquiera en Nochebuena.