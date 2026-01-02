Anuncian mareas vivas en costa salvadoreña para el primer fin de semana de enero

Sergio Ramos lleva varios días siendo noticia aunque por diferentes temas. Después de dejar el Rayados de Monterrey tras acabar su contrato, la leyenda del Real Madrid anunció su intención de volver a jugar en Europa para convencer a Luis de la Fuente de que puede estar en el Mundial del próximo verano.

El futbolista, de 39 años, tiene claro que quiere continuar con su carrera pese a ser ya un jugador de los más veteranos que hay en activo. No quiere ni oír hablar de colgar las botas, aunque sabe que no le queda demasiado tiempo como profesional y de ahí que esté ya buscando su futuro.

Un futuro que podría estar en los despachos, pues se ha conocido su interés por comprar el Sevilla FC, equipo del que es canterano.

El club hispalense está pasando uno de los momentos más complicados de su historia reciente y de ahí que esté en venta.

Hay una tremenda guerra en la junta directiva y se busca a alguien que esté dispuesto a pujar de verdad por las acciones del Sevilla.

En ese sentido, Ramos habría hecho llegar a los accionistas del Sevilla una oferta en firme, que según fuentes cercanas a la negociación aseguran que es la más importante que se ha realizado hasta el momento.

