Se incendia chatarrera en Ciudad Delgado
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador continúa atendiendo emergencias en distintos puntos del país.Historia
Durante las últimas horas, un incendio se desató en una chatarrera ubicada en Calle Morazán, en las cercanías del puente Las Mulas, Ciudad Delgado, San Salvador.
“Nuestro personal operativo ejecutó maniobras para cortar el avance del fuego y evitar su propagación a estructuras aledañas”, reportó Bomberos.
Los equipos de primera respuesta verificaron la zona para determinar las causas del incendio; afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.
Capturan a miembros de una misma familia por protagonizar disturbios en un balneario de San Miguel
Cuatro mujeres y un hombre fueron capturados la tarde del jueves tras protagonizar una pelea en un balneario publicó en Chapeltique, San Miguel, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con el informe policial, las cinco personas pertenecen a una misma familia y fueron captados en video en momentos que protagonizaban una pelea que incluyó golpes, halones de pelo y palabras soeces.
La policía los identificó como: Elda Nubia Isleños, de 50 años; Idalia Lisbeth Parada Isleños, de 25; Wendy Teresa Isleños, de 36; Cindy Vanessa Isleños Lobos, de 33 y Felipe Arnoldo Pérez Rosa, de 35 años.
La PNC recalcó que todos serán remitidos a los tribunales correspondientes por el delito de desórdenes públicos.
Sismo sacude parte de El Salvador esta madrugada de viernes
Expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informaron sobre un sismo sensible para la población.
De acuerdo con el reporte de elementos del MARN, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.2 grados en la escala de Richter.
Según autoridades de Medio Ambiente, el epicentro del temblor fue frente a costa de Usulután. A 38.0 km al suroeste de Península San Juan del Gozo.
Tras el movimiento telúrico no se reportan personas lesionados o daños materiales.
BTS anuncia un álbum para marzo y una gira mundial
BTS lanzará un nuevo álbum el próximo 20 de marzo antes de una gira mundial, anunció este jueves el grupo de k-pop conocido mundialmente.
«Lo he estado esperando con más ilusión que nadie», escribió el líder del grupo, RM, en una carta manuscrita a los miembros del club de fans oficial.
El disco será el primero de la banda desde la antología ‘Proof’, el álbum más vendido de Corea del Sur en 2022. Desde ese año, el grupo se encontraba en pausa mientras sus integrantes realizaban el servicio militar, obligatorio para todos los varones menores de 30 años.
Los siete integrantes de BTS terminaron el servicio el año pasado y el grupo anunció su regreso para 2026.
Antes de su etapa militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones (unos 3.800 millones de dólares) al año en Corea del Sur, según un organismo del Gobierno nacional. Esta cifra equivale aproximadamente al 0,2 % del PIB total del país.
BTS ostenta además el récord como el grupo más reproducido en Spotify y se convirtió en el primero de k-pop en encabezar simultáneamente las listas Billboard 200 y Billboard Artist 100 en Estados Unidos.