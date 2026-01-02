Principal
Capturan a miembros de una misma familia por protagonizar disturbios en un balneario de San Miguel
Cuatro mujeres y un hombre fueron capturados la tarde del jueves tras protagonizar una pelea en un balneario publicó en Chapeltique, San Miguel, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con el informe policial, las cinco personas pertenecen a una misma familia y fueron captados en video en momentos que protagonizaban una pelea que incluyó golpes, halones de pelo y palabras soeces.
La policía los identificó como: Elda Nubia Isleños, de 50 años; Idalia Lisbeth Parada Isleños, de 25; Wendy Teresa Isleños, de 36; Cindy Vanessa Isleños Lobos, de 33 y Felipe Arnoldo Pérez Rosa, de 35 años.
La PNC recalcó que todos serán remitidos a los tribunales correspondientes por el delito de desórdenes públicos.
Principal
Sismo sacude parte de El Salvador esta madrugada de viernes
Expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informaron sobre un sismo sensible para la población.
De acuerdo con el reporte de elementos del MARN, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.2 grados en la escala de Richter.
Según autoridades de Medio Ambiente, el epicentro del temblor fue frente a costa de Usulután. A 38.0 km al suroeste de Península San Juan del Gozo.
Tras el movimiento telúrico no se reportan personas lesionados o daños materiales.
Jetset
BTS anuncia un álbum para marzo y una gira mundial
BTS lanzará un nuevo álbum el próximo 20 de marzo antes de una gira mundial, anunció este jueves el grupo de k-pop conocido mundialmente.
«Lo he estado esperando con más ilusión que nadie», escribió el líder del grupo, RM, en una carta manuscrita a los miembros del club de fans oficial.
El disco será el primero de la banda desde la antología ‘Proof’, el álbum más vendido de Corea del Sur en 2022. Desde ese año, el grupo se encontraba en pausa mientras sus integrantes realizaban el servicio militar, obligatorio para todos los varones menores de 30 años.
Los siete integrantes de BTS terminaron el servicio el año pasado y el grupo anunció su regreso para 2026.
Antes de su etapa militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones (unos 3.800 millones de dólares) al año en Corea del Sur, según un organismo del Gobierno nacional. Esta cifra equivale aproximadamente al 0,2 % del PIB total del país.
BTS ostenta además el récord como el grupo más reproducido en Spotify y se convirtió en el primero de k-pop en encabezar simultáneamente las listas Billboard 200 y Billboard Artist 100 en Estados Unidos.
Principal
Conductor se pasa semáforo en rojo y provoca accidente en San Salvador
Un aparatoso accidente se registró la madrugada del este jueves 1 de enero entre el paseo General Escalón, San Salvador y la 79ª avenida Norte.Historia
El percance quedó registrado por el sistema de video vigilancia Sivar Seguro de la alcaldía de San Salvador Centro.
En el clip se observa que uno de los conductores no respetó la señal de Alto del semáforo y colisionó con otro que tenía derecho de circulación.
Tras la colisión no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.