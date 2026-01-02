Internacionales -deportes
Sergio Ramos quiere comprar a Sevilla Fútbol Club
Sergio Ramos lleva varios días siendo noticia aunque por diferentes temas. Después de dejar el Rayados de Monterrey tras acabar su contrato, la leyenda del Real Madrid anunció su intención de volver a jugar en Europa para convencer a Luis de la Fuente de que puede estar en el Mundial del próximo verano.
El futbolista, de 39 años, tiene claro que quiere continuar con su carrera pese a ser ya un jugador de los más veteranos que hay en activo. No quiere ni oír hablar de colgar las botas, aunque sabe que no le queda demasiado tiempo como profesional y de ahí que esté ya buscando su futuro.
Un futuro que podría estar en los despachos, pues se ha conocido su interés por comprar el Sevilla FC, equipo del que es canterano.
El club hispalense está pasando uno de los momentos más complicados de su historia reciente y de ahí que esté en venta.
Hay una tremenda guerra en la junta directiva y se busca a alguien que esté dispuesto a pujar de verdad por las acciones del Sevilla.
En ese sentido, Ramos habría hecho llegar a los accionistas del Sevilla una oferta en firme, que según fuentes cercanas a la negociación aseguran que es la más importante que se ha realizado hasta el momento.
#VIDEO l Incendio en estación de esquí deja decenas de muertos durante celebración de Año Nuevo en Suiza
La celebración de Año Nuevo en Suiza terminó en tragedia. Durante la madrugada de este 01 de enero, una explosión seguida de un violento incendio arrasó el bar Le Constellation, ubicado en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, dejando un saldo preliminar de decenas de personas presumiblemente muertas y alrededor de un centenar de heridos, la mayoría con quemaduras graves.
La magnitud del siniestro obligó a las autoridades a declarar el estado de emergencia y a desplegar un amplio operativo de rescate a nivel nacional.
Explosión y fuego arrasan bar en Crans-Montana
El incendio se registró alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando una explosión provocó un fuego de gran intensidad que devastó por completo el establecimiento.
En una rueda de prensa, el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, confirmó que “decenas de personas” se encuentran presumiblemente muertas, mientras que el diputado cantonal Stéphane Ganzer detalló que el número de heridos supera el centenar.
Aunque, hasta el momento, no se ha difundido una cifra oficial de fallecidos ni sus identidades, las autoridades confirmaron que hay ciudadanos extranjeros entre las víctimas.
#Suiza l Un incendio registrado en un frecuentado bar de la localidad de Crans Montana ha causado «decenas de muertos» y un centenar de heridos, la mayoría de estos muy graves, confirmó este jueves la Policía Cantonal de Valais. pic.twitter.com/sgOl0Nf7jJ
— Señal Capital (@senalcapital) January 1, 2026
La fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, descartó que se trate de un atentado y aseguró que ya se abrió una investigación para esclarecer las causas del siniestro. “No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado”, subrayó.
Hospitales saturados y operativo de emergencia nacional
La gravedad de las lesiones provocó el colapso de los hospitales en la parte francófona de Suiza. De acuerdo con el diputado Matthias Reynard, el Hospital de Valais ya tiene ocupadas todas sus camas de cuidados intensivos. Ante esta situación, varios heridos fueron trasladados a centros médicos en Zúrich, Berna, Lausana y Rennaz.
El operativo de emergencia incluyó el despliegue de diez helicópteros, 40 ambulancias y 150 paramédicos, además de policías y bomberos que acudieron de inmediato al lugar del incendio. El gobierno cantonal de Valais declaró el estado de emergencia a partir de las 9:00 horas del 1 de enero, con el objetivo de agilizar la movilización de recursos y la identificación de las víctimas, para lo cual también se solicitó apoyo a cantones vecinos.
Víctimas extranjeras y reacción del gobierno suizo
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia confirmó que dos ciudadanos franceses resultaron heridos y que están recibiendo atención médica, mientras los equipos consulares mantienen contacto permanente con las autoridades suizas.
La tragedia tuvo eco a nivel nacional. El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, calificó lo ocurrido como un día de luto y anunció el aplazamiento de su tradicional discurso de Año Nuevo. “Lo que debería haber sido un momento de alegría se convirtió en un día de luto en Crans-Montana… una tragedia que ha afectado a todo el país y mucho más allá”, escribió en la red social X. Parmelin asumió este mismo 1 de enero la presidencia de turno del Consejo Federal, en un contexto marcado por uno de los peores desastres recientes en una estación turística suiza.
Las autoridades continúan con las labores de investigación e identificación de las víctimas, mientras Suiza enfrenta el impacto de una tragedia que ha conmocionado tanto al país como a la comunidad internacional.
La FIFA prohíbe nuevos fichajes al Botafogo por deuda con Thiago Almada
Una prohibición de realizar fichajes para el Botafogo de Brasil entró en vigencia este miércoles, por deudas por la contratación del argentino Thiago Almada en 2024, procedente del estadounidense Atlanta United, informó la FIFA.
Almada, de 24 años y campeón del Mundial de Catar 2022, integró el plantel del equipo de Rio de Janeiro cuando ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2024.
Después fue cedido al Olympique de Lyon y definitivamente vendido al Atlético de Madrid, su actual club.
Ante reclamos del Atlanta United por el pago pendiente de 21 millones de dólares, la web de la FIFA reportó la prohibición de nuevas contrataciones para el Fogão en las próximas tres ventanas de transferencias.
Sobre la medianoche del martes, en un comunicado, el Botafogo informó negociaciones con el equipo estadounidense para buscar un acuerdo.
«Las conversaciones fueron pausadas por el receso de fin de año y serán retomadas en breve», apuntó el equipo brasileño.
«El Botafogo espera tener el tema resuelto» para la próxima ventana de transferencias, expresa el texto. «El club será muy activo en la contratación de jugadores en enero de 2026», agregó.
Con su propietario, el estadounidense John Textor, en el ojo del huracán, el Botafogo enfrenta dificultades económicas derivadas de la crisis financiera que estuvo a punto de costarle al Lyon el descenso en Francia.
Botafogo y Lyon pertececen a la trasnacional de clubes Eagle Football Holdings y están enzarzados en disputas judiciales por deudas.
A raíz de la crisis, Textor fue apartado de la directiva del equipo francés.
El Botafogo, que fue comprado en 2022 por el magnate norteamericano, está en un proceso de reestructuración.
El 22 de diciembre anunció al argentino Martín Anselmi como entrenador tras la salida del italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.
Mbappé se lesiona y no jugaría la Supercopa de España contra Athletic, Barcelona y Atlético
La Supercopa de España está por iniciar y Kylian Mbappé no jugaría debido a que sufre una lesión de rodilla.
De acuerdo con el parte médico publicado por el Real Madrid, el jugador francés tiene un problema en su rodilla izquierda.
“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución”, reza el escueto comunicado publicado por el Madrid.
Por su parte, L’Equipe, uno de los principales periódicos deportivos de Francia, afirmó que el ‘10’ no podrá jugar la Supercopa, algo que podría ser cierto ya que el Madrid no dio un tiempo estimado de baja.
Sin duda, el Madrid hará lo posible para que Mbappé esté disponible, pero por ahora todo es dudas sobre si jugará o no el torneo junto al Athletic, Barcelona y Atlético.
Aunque por ahora no se saben los pormenores, en las próximas horas, como suele suceder, la prensa deportiva española filtrará detalles sobre el tiempo de baja. La Supercopa se disputará del 07 al 11 de enero en Arabia Saudita.