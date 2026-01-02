Sergio Ramos quiere comprar a Sevilla Fútbol Club

La celebración de Año Nuevo en Suiza terminó en tragedia. Durante la madrugada de este 01 de enero, una explosión seguida de un violento incendio arrasó el bar Le Constellation, ubicado en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, dejando un saldo preliminar de decenas de personas presumiblemente muertas y alrededor de un centenar de heridos, la mayoría con quemaduras graves.

La magnitud del siniestro obligó a las autoridades a declarar el estado de emergencia y a desplegar un amplio operativo de rescate a nivel nacional.

Explosión y fuego arrasan bar en Crans-Montana

El incendio se registró alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando una explosión provocó un fuego de gran intensidad que devastó por completo el establecimiento.

En una rueda de prensa, el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, confirmó que “decenas de personas” se encuentran presumiblemente muertas, mientras que el diputado cantonal Stéphane Ganzer detalló que el número de heridos supera el centenar.

Aunque, hasta el momento, no se ha difundido una cifra oficial de fallecidos ni sus identidades, las autoridades confirmaron que hay ciudadanos extranjeros entre las víctimas.

#Suiza l Un incendio registrado en un frecuentado bar de la localidad de Crans Montana ha causado «decenas de muertos» y un centenar de heridos, la mayoría de estos muy graves, confirmó este jueves la Policía Cantonal de Valais. pic.twitter.com/sgOl0Nf7jJ — Señal Capital (@senalcapital) January 1, 2026

La fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, descartó que se trate de un atentado y aseguró que ya se abrió una investigación para esclarecer las causas del siniestro. “No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado”, subrayó.

Hospitales saturados y operativo de emergencia nacional

La gravedad de las lesiones provocó el colapso de los hospitales en la parte francófona de Suiza. De acuerdo con el diputado Matthias Reynard, el Hospital de Valais ya tiene ocupadas todas sus camas de cuidados intensivos. Ante esta situación, varios heridos fueron trasladados a centros médicos en Zúrich, Berna, Lausana y Rennaz.

El operativo de emergencia incluyó el despliegue de diez helicópteros, 40 ambulancias y 150 paramédicos, además de policías y bomberos que acudieron de inmediato al lugar del incendio. El gobierno cantonal de Valais declaró el estado de emergencia a partir de las 9:00 horas del 1 de enero, con el objetivo de agilizar la movilización de recursos y la identificación de las víctimas, para lo cual también se solicitó apoyo a cantones vecinos.

Víctimas extranjeras y reacción del gobierno suizo

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia confirmó que dos ciudadanos franceses resultaron heridos y que están recibiendo atención médica, mientras los equipos consulares mantienen contacto permanente con las autoridades suizas.

La tragedia tuvo eco a nivel nacional. El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, calificó lo ocurrido como un día de luto y anunció el aplazamiento de su tradicional discurso de Año Nuevo. “Lo que debería haber sido un momento de alegría se convirtió en un día de luto en Crans-Montana… una tragedia que ha afectado a todo el país y mucho más allá”, escribió en la red social X. Parmelin asumió este mismo 1 de enero la presidencia de turno del Consejo Federal, en un contexto marcado por uno de los peores desastres recientes en una estación turística suiza.

Las autoridades continúan con las labores de investigación e identificación de las víctimas, mientras Suiza enfrenta el impacto de una tragedia que ha conmocionado tanto al país como a la comunidad internacional.

