Coaster se estrella contra un camión y deja dos pasajeros lesionados
Un accidente de tránsito se registró la mañana de este día en la intersección de la alameda Manuel Enrique Araujo y la calle Lorena, en San Salvador. Referencia geográfica
En el percance se vieron involucrados un microbús del transporte público y un camión, de acuerdo con reportes de peatones que se encontraban en la zona.
Tras el hecho, equipos de socorro se movilizaron al lugar para brindar atención a las personas lesionadas, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.
La circulación vehicular presenta complicaciones en el sector. La información se mantiene en desarrollo.
Sergio Ramos quiere comprar a Sevilla Fútbol Club
Sergio Ramos lleva varios días siendo noticia aunque por diferentes temas. Después de dejar el Rayados de Monterrey tras acabar su contrato, la leyenda del Real Madrid anunció su intención de volver a jugar en Europa para convencer a Luis de la Fuente de que puede estar en el Mundial del próximo verano.
El futbolista, de 39 años, tiene claro que quiere continuar con su carrera pese a ser ya un jugador de los más veteranos que hay en activo. No quiere ni oír hablar de colgar las botas, aunque sabe que no le queda demasiado tiempo como profesional y de ahí que esté ya buscando su futuro.
Un futuro que podría estar en los despachos, pues se ha conocido su interés por comprar el Sevilla FC, equipo del que es canterano.
El club hispalense está pasando uno de los momentos más complicados de su historia reciente y de ahí que esté en venta.
Hay una tremenda guerra en la junta directiva y se busca a alguien que esté dispuesto a pujar de verdad por las acciones del Sevilla.
En ese sentido, Ramos habría hecho llegar a los accionistas del Sevilla una oferta en firme, que según fuentes cercanas a la negociación aseguran que es la más importante que se ha realizado hasta el momento.
Anuncian mareas vivas en costa salvadoreña para el primer fin de semana de enero
El observatorio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa que desde el sábado 3 al miércoles 7 de enero habrá mareas vivas en la costa salvadoreña.
De acuerdo con el MARN, durante estos días se presentarán periodos de mareas altas que podrían inundar la parte alta de las playas.
Las autoridades de Medio Ambiente indican que estas condiciones se estarían generando debido a la alineación de la luna con la tierra y el sol; además de encontrarse más cerca de la tierra.
En tal sentido, se alerta a la población tomar en cuenta estas condiciones si planean visitar las costas en dicho periodo.
Se incendia chatarrera en Ciudad Delgado
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador continúa atendiendo emergencias en distintos puntos del país.Historia
Durante las últimas horas, un incendio se desató en una chatarrera ubicada en Calle Morazán, en las cercanías del puente Las Mulas, Ciudad Delgado, San Salvador.
“Nuestro personal operativo ejecutó maniobras para cortar el avance del fuego y evitar su propagación a estructuras aledañas”, reportó Bomberos.
Los equipos de primera respuesta verificaron la zona para determinar las causas del incendio; afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.