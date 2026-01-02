Internacionales
Fuerte temblor en México siembra el pánico en la mañana de este viernes 2 de enero
Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacudió este viernes 2 de enero en México, reportó el Servicio Sismológico Nacional.
El temblor fue percibido en varios puntos de la capital del país y obligó a la suspensión de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.
El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero, informó Sheinbaum a su regreso a Palacio Nacional minutos después del temblor.
La mandataria aseguró que de manera preliminar no se tienen reportes de «daños graves» ni en Ciudad de México ni en Guerrero.
Internacionales
Celebración por año nuevo termina en tragedia; decenas de personas murieron
Una explosión y el incendio posterior en un bar de la estación de esquí de Crans Montana, en el cantón de Valais, al sureste del país, ha causado varias decenas de muertos y más de un centenar de heridos.
El incendio sucedió tras varias explosiones pasadas la 1:30 de la madrugada en plena celebración de Año Nuevo que tuvo lugar en el bar de la estación de esquí.
Una fotografía difundida por medios locales muestra grandes botellas de champán con bengalas encendidas en el interior del establecimiento.
Y la imagen expone cómo las chispas alcanzaron el techo, que estaba cubierto de plásticos altamente inflamables.
La magnitud del incidente fue tal que el propio presidente de Suiza, Guy Parmelin, calificó el incendio como “una de las peores tragedias” en la historia del país.
“Registramos una cuarentena de fallecidos y cerca de 115 heridos, la mayoría graves”, declaró el jefe de la policía en una conferencia de prensa junto al mandatario.
Internacionales
Roban más de $30 millones de euros del banco de Gelsenkirchen
Los ladrones ingresaron en la bóveda y se llevaron dinero, oro y joyas por un valor de unos 30 millones de euros.
Un atraco en la ciudad de Gelsenkirchen, al oeste de Alemania, fue perpetrado por ladrones que abrieron más de 3,000 cajas de seguridad que contenían dinero, oro y joyas, confirmó la Policía de alemana este martes. Detallaron que los delincuentes siguen en fuga.
El robo en la cámara acorazada del banco, estimado en 30 millones de euros, ha causado conmoción en la ciudad alemana, donde se investiga el suceso.
Los ladrones entraron en la cámara acoraza a través de un agujero que abrieron usando un inmenso taladro desde un edificio adyacente, cuando la filial del banco Sparkasse se encontraba cerrada con motivo de las fiestas navideñas.
La noticia del robo provocó concentraciones de clientes preocupados por el destino de los objetos de valor que habían confiado a la entidad.
La institución bancaria detallo que, ha puesto a disposición de los afectados una línea de teléfono especial.
Internacionales
Provocan incendio en histórica iglesia en Amsterdam
Durante las últimas horas del 31 de diciembre, personas no identificadas prendieron fuego a la torre más alta de la histórica iglesia Vondelkerk de Amsterdam, un edificio de finales del siglo XIX que era considerado como monumento nacional en los Países Bajos.
El incendio provocado consumió por completo la torre y dañó severamente la infraestructura de la iglesia, ubicada en el corazón de Amsterdam.
Según declaración no oficial de algunos testigos, el fuego inició tras el ataque de un grupo de inmigrantes, quienes lanzaron fuegos artificiales hacia la torre hasta iniciar el siniestro.
En otro hecho aislado, dos personas resultaron muertas y varios heridos a causa mala manipulación de fuegos artificiales y actos violentos contra la policía local.