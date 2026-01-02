Fuerte temblor en México siembra el pánico en la mañana de este viernes 2 de enero

Los ladrones ingresaron en la bóveda y se llevaron dinero, oro y joyas por un valor de unos 30 millones de euros.

Un atraco en la ciudad de Gelsenkirchen, al oeste de Alemania, fue perpetrado por ladrones que abrieron más de 3,000 cajas de seguridad que contenían dinero, oro y joyas, confirmó la Policía de alemana este martes. Detallaron que los delincuentes siguen en fuga.

El robo en la cámara acorazada del banco, estimado en 30 millones de euros, ha causado conmoción en la ciudad alemana, donde se investiga el suceso.

Los ladrones entraron en la cámara acoraza a través de un agujero que abrieron usando un inmenso taladro desde un edificio adyacente, cuando la filial del banco Sparkasse se encontraba cerrada con motivo de las fiestas navideñas.

La noticia del robo provocó concentraciones de clientes preocupados por el destino de los objetos de valor que habían confiado a la entidad.

La institución bancaria detallo que, ha puesto a disposición de los afectados una línea de teléfono especial.

